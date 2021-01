Ahmet Ağaoğlu: O kadar da sıkıntılı bir durumumuz yok

Süper Lig’in 17. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi Trabzonspor 1-0 kazandı. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Avcı'nın bordo-mavili kulübe gelmesiyle takımın artan bir performansı olduğunu belirterek, “Galip geldiğimiz, 3 puan aldığımız bir maç. Özellikle son 9 hafta geneline baktığımız zaman 6 galibiyet, 2 beraberlik, bir mağlubiyet var. Abdullah hocanın gelişiyle birlikte takımın artan bir performansı var. Yavaş yavaş oturan bir takım sistemi var. Hem Karagümrük hem de bu maçta oyunun büyük bölümünde topun hakimi Trabzonspor'du. Mücadele olarak göze hoş gelen, istatistiklere de baktım yanılmıyorsam 600'e yakın pas yapmışız. Bu da Göztepe'nin pas oranının iki katına yakın. Bunlar futbolu güzelleştiren, seyir zevkini artıran öğeler. İlerleyen haftalarda taşlar yerine oturacak. Neticede 1-0 ve alınan 3 puan var” ifadelerini kullandı.

‘TEMAS HALİNDE OLDUĞUMUZ 1-2 OYUNCU VAR’

Berat Özdemir'in transferinin ardından temas halinde olduklarının 1-2 oyuncu daha olduğunu vurgulayan Başkan Ağaoğlu, “Hocanın talepleri doğrultusunda onun belirlediği isimler var. Onlarla görüşüyoruz. Berat da geçen sene Haziran ayından beri görüşme halinde olduğumuz, hatta bu Ağustos döneminde transferini gerçekleştirmeyi düşündüğümüz bir isimdi. Hoca da geldikten sonra belirlemiş olduğu isimlerin başındaydı. Sıkıntılı bir süreç yaşadık ama dün akşam hem Berat hem de kulübüyle anlaşarak kadromuza kattık. Süreç neyi gösterir bilemiyorum ama temas halinde olduğumuz 1-2 oyuncu var. Hocanın belirlemiş olduğu isimlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Fazla da uzun süreceğini düşünmüyorum. Eğer sürekli olarak irtifa kazanmayı, yukarı tırmanmasını bekliyorsa insanlar, birden bire karaları bağlamak veya farklı yorumlarda bulunmak doğru bir bakış açısı değil. 23-24 maç var. Geçen sene ligin genelinde 34 maç oynandı. Geçen senenin ilk 3'ündekiler gerilerde” şeklinde konuştu.

‘HOCA SİSTEM ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR’

Galatasaray maçından sonra kamuoyunda biraz hırpalandıklarını kaydeden Başkan Ağaoğlu, “Bazen ayağınız taşa takılabilir, hata da yapmış olabilirsiniz. Yapılan hatadan dönülmeyecek, tamir edilmeyecek diye bir şey yok. Eleştiriler son derece doğal. Saygı çerçevesinde eleştiriye her zaman açığız. Farklı düşüncülere her zaman saygı gösteririm. Bizim görmediklerimizi görebilirler. Özellikle Galatasaray maçından sonra kamuoyunda biraz hırpalandık ama dönüp baktığınızda 9 maç 6 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet. O da Galatasaray mağlubiyeti. O kadar da sıkıntılı bir durumumuz yok. Herkes gönlünü ferah tutsun. Lig bitmeden her şey bitmez. Lig bittiği zaman Trabzonspor'un ligi nerede bitireceğini herkes görecek. Çok ciddi ve titiz çalışıyoruz. Hoca sistem üzerinde çalışıyor. Takıma katılacak oyuncular üzerinde çalışıyor. Yönetim olarak elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Tabii bütün bunlar yapılırken ekonomik sıkıntı denilen şey yani bizim yönetimi göreve getiren o problem o sıkıntı tamamen kalkmış olacak ki kimse işin o kısmına bakmıyor. Özellikle pandemi döneminde yayıncı kuruluştan elde edilen gelir ciddi düşüş uzun süre ödeme yapılmaması bütün kulüpleri sıkıntı soktu. Seyirci hasılatının olmaması, reklam ve sponsorluk gelirlerinin tamamen durmuş olması, ürün satışlarının dibe vurmuş olması ve buna rağmen ve buna rağmen bugün itibariyle oyuncularına bir kuruş borcu olmayan bir Trabzonspor. Buna rağmen özellikle bizim yönetimin göreve geldiği günden en büyük sıkıntı olarak önünde duran bu problem ortadan kalkmış ki hiç kimse bunu konuşmuyor. Yapılacak transferlerin Trabzonspor'un ekonomisiyle örtüşme zorunluluğu var” diye konuştu.

‘ÖNCE KENDİ KULÜBÜMÜZÜN BAŞKANLIĞINI YAPALIM’

Bir basın mensubunun “Mehmet Sepil'in Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı’ndan istifa etmesinin ardından başkan olmayı düşünür müsünüz” şeklindeki soruya Başkan Ağaoğlu, “Önce biz kendi kulübümüzün başkanlığını yapalım da Kulüpler Birliği'nin başkanlığını daha sonra düşünürüz” ifadelerini kullandı.