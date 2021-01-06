Abdullah Avcı: Kazanacağımızı biliyordum bu yüzden 4 gün izin verdim

Göztepe’yi mağlup eden Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı 90 dakikayı değerlendirdi. Güzel bir çıkış gösterdiklerini ve 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirten Avcı, “Bu takım yavaş yavaş büyüyecek. Buna destek olalım Son derece enerjisi yüksek bir aile ortamımız var. Ben bu maçı kazanacağımızı biliyordum ama onlara hiçbir şey söylemedim. Bu yüzden oyuncularıma 4 gün izin verdim. Burası bir aile ve aile gibi çalışıyoruz” dedi. İşte Avcı’nın açıklamalarından satır başları:

‘ENERJİSİ YÜKSEK BİR AİLE ORTAMIMIZ VAR’

“Her seferinde bir tık üzerine koyarak gidiyoruz. Ne puana, ne sıralamaya bakıyoruz. Bir sonraki haftaya nasıl hazırlanırız, ona bakıyorum ben. Burası bir aile. İnişler çıkışlar olacaktır ancak gelişiyoruz ve bu durum beni memnun ediyor. Güzel bir çıkış gösteriyoruz. Bu takım Trabzon’un takımı. Bu takım yavaş yavaş büyüyecek. Buna destek olalım Son derece enerjisi yüksek bir aile ortamımız var. Şu an izin yapacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Göztepe takımına başarılar diliyorum.”

‘DİNLENEREK GEÇİRMELİYİZ’

”Takım olmak beraber olmayı gerektiriyor. Vitor’un çalıştığı savunma prensiplerini Majid de çalışıyor. Bu süreci çok doğru şekilde dinlenerek geçirmeliyiz. Ben bu maçı kazanacağımızı biliyordum ve bu yüzden oyuncularıma 4 gün izin verdim. Maç öncesi de bir şey söylemedim. Burası bir aile ve aile gibi çalışıyoruz.”