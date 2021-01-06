2021’in transfer bombası patlıyor: ‘Mesut Özil Fenerbahçe ile anlaştı’

Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil’i kadrosuna katıyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli kulüp ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.

DHA’nın verdiği bilgiye göre; sarı-lacivertli kulüple 3.5 yıllık anlaşma imzalayacak Özil’in, ligin ikinci yarısındaki maaşını İngiliz kulübü Arsenal ödeyecek. Yeni sezonla birlikte 2.5 milyon Euro imza parası alacak olan Özil yıllık ise 5 milyon Euro kazanacak.

Sözcü muhabiri Ali Gülen’in aktardığı habere göre ise; Alman Ligablatt isimli yayın organı İngiliz kulübünün Fenerbahçe'ye, “Siz yaz aylarını beklemeyin. Devre arasında alın ve biz yaz sonuna kadar maaşının çok büyük bir bölümünü Mesut Özil'e ödeyelim” teklifi getirdiğini yazdı.

Bu formül, Fenerbahçe için çok pahalı olan Mesut Özil'in transferini kolaylaştırabilecek. Bu teklifin ardından Mesut Özil'in, İstanbul fotoğrafı paylaştığı sanılıyor. Teklif Mesut ve Fenerbahçe tarafından kabul edilirse, Arsenal kulübü, belki futbolcuya tüm maaşlarını yatırmayacak ancak çok büyük bölümünü ödeyecek.

Yıldız futbolcunun transferinde ise, en önemli katkıyı Acun Ilıcalı sağladı. Ünlü televizyoncunun büyük uğraşlarıyla transfer sadece imzaya kaldı. Mesut Özil’in aldığı yüksek bütçeli tekliflere rağmen Ilıcalı’nın uğraşları, deneyimli orta sahayı Fenerbahçeli yaptı.

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Kupa koleksiyoncusu Mesut Özil

Kariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Mesut Özil, İngiltere’de Arsenal ile 4 lig kupası, 2 Süper Kupa; İspanya’da Real Madrid ile 1 lig şampiyonluğu, 1 de Süper Kupa kazandı. Özil, Almanya’da Werder Bremen ile de bir lig kupası sevinci yaşadı.

Cumhurbaşkanı’na komşu oluyor

Eşi Amine Gülşe ile İstanbul Kısıklı’da büyük bir arazide yaptırdığı villada kalacak olan Mesut Özil, evin her ayrıntısıyla da kendisi ilgilendi. Cimnastik salonu ve tenis kortu da bulunan evinde yaşayacak Özil, villadaki son çalışmalar bitene kadar farklı bir adreste kalacak.

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