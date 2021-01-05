Zorlu fikstüre rahat başlangıç

Sercan Hamzaoğlu | Fenerbahçe, birçok eksiğine rağmen Kasımpaşa deplasmanından adeta bir antrenman maçı havasıyla net bir galibiyet elde etti.

Ocak ayında bütün takımlar zorlu bir fikstüre girecek. Fenerbahçe, kupayla birlikte 8 maçlık ocak ayı serüvenin ilk sınavını kazasız geçti. Birçok eksik vardı sarı-lacivertlilerde. Ancak ligin en geniş kadrosu olmanın avantajını Erol Bulut çok iyi kullandı. Sonradan oyuna giren isimlere bakar mısınız, Sosa, Samatta, Cisse, Ferdi… Hangi Süper Lig takımının kadrosuna alırsanız alın banko ilk 11'de oynayacak isimler bunlar. Zaten sezon başından beri “kadro genişliği” sözümüz, bu sıkışık takvim içindi. Perotti dışında sakat ve hasta futbolcuların da bu süreçte takıma döneceğini düşünürsek, Fenerbahçe bu aya damga vurabilir. Şampiyonluk yolu da bence ocak ayından geçiyor…

Bireysel performanslara gelecek olursak öncelikle Sadık Çiftpınar'ı tebrik etmek lazım. Novak'ın son anda kadroda olmamasıyla teknik direktör Erol Bulut, sol bekte Sadık'a görev verdi. Asıl mevkisi stoper olan Sadık, zorlanmadan maçı tamamladı.

Maçta parantez açılması gereken iki kişi ise Thiam ve Pelkas'tı. Thiam'ın transferinde emeği geçenleri bir kez daha kutlamak lazım. Çünkü, sorunsuz bir oyuncu. Yedek kalsa problem yapmaz, görev verilse elinden geleni yapar, zaten bonservisi de yok… Eski takımına karşıda santrafor olarak sahaya çıktı ve ayağına gelen fırsatları da net vuruşlarla gole çevirerek şansını iyi değerlendirdi. Pelkas ise santrafor arkasında oynadığı zaman ne kadar etkili olduğunu bir kez daha kanıtladı. Çalışkanlığı, atılan ilk iki goldeki katkısı ve mücadelesiyle maçın adamı olayı fazlasıyla hak etti. Yunan oyuncu, bence zorunlu haller dışında, daha faydalı olduğu 10 numara pozisyonunda görev almalı.

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Hakem konuşmak istemiyorum ama 3-0'lık maçta bile sıkıntı yaşanıyor. Özellikle Sinan Gümüş'ün pozisyonuna nasıl penaltı çalınmaz. Tamam, hakem görmedi, VAR yok mu! Ligde artık VAR kriterleri nedir, ne değildir anlamakta zorluk çekiyorum. Bir maçta verilen karar, diğer maçta verilmiyor. VAR, özellikle Sinan'ın pozisyonuna müdahale etmeyecekse neden VAR? Maçın 3-0 bittiğine en çok MHK sevinmiştir, olası bir beraberlikte gerçekten bu pozisyon çok konuşulacaktı.

Son olarak Fenerbahçe, Başakşehir'den sonra Kasımpaşa'yı da yenerek rahat bir nefes aldı. Ancak, özellikle alınan farklı skor kimseyi yanıltmamalı. Sarı-lacivertliler, ligin en diri takımı Alanyaspor karşısında bu futbolun çok üzerine çıkmalı.