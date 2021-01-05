Uğur Demirok: Çok güzel, inançlı ve hak edilmiş bir galibiyet

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray’ı 4-3 mağlup eden Konyaspor’da takımının 3. golünü atan Uğur Demirok, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Uğur, Galatasaray’a karşı 17 yıl sonra kazandıklarını vurgulayarak, “Çok şükür bu sene penaltı kaçırmadım. İnşallah kaçırmam. Beklenti, attıkça yükseliyor ama futbolda kaçırmak da var. İki takımın da eksikleri, hastalıktan çıkmış oyuncuları vardı. 3 gün önce maçlar vardı. Öne geçtik. Devre bitmeden beraberlik oldu. Bu bizim için dezavantaj oldu. İkinci yarı başında golü bulmak rahatlattı. Gelen goller, maçın son dakikaları pozisyonlu ve zevkli oldu. Uzun zamandır Galatasaray’a karşı galibiyetimiz yoktu. Böylesi anlamlı oldu. Çok güzel, inançlı ve hak edilmiş bir galibiyet” dedi. İLGİLİ HABER Ömer Bayram: Galatasaray 4 gol yemez

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