Trabzonspor, Gençlerbirliği’nden Berat Özdemir’i transfer etti

Trabzonspor, Gençlerbirliği’nde forma giyen Berat Özdemir’i transfer ettiğini açıkladı. Başkent ekibinin alt yapısından yetişen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Trabzonspor 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca sonraki satıştan kar payı olarak da %20’lik bedel Gençlerbirliği’ne verilecek.

Trabzonspor’un Berat için KAP’a şu açıklamayı yaptı;

“Profesyonel futbolcu Berat Ayberk Özdemir’in kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Gençlerbirliği Spor Kulübü’ne sözleşme fesih bedeli olarak, 2.500.000.-EUR ödenecektir.

Ayrıca, Gençlerbirliği Spor Kulübü’ne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, Gençlerbirliği Spor Kulübü’ne ödenecek tutardan sonra kalan kısmın %20’si ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Berat Ayberk Özdemir ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 2.500.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

2022/23 ve sonraki sezonlar için oyuncuya, bir önceki sezon aldığı garanti ücrete (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5’i ödenecektir.”

Bu sezon ligde 13 maça çıkıp 3 gol kaydeden Berat Özdemir, daha önce verdiği röportajlarda hedefinin Avrupa olduğunu belirtmiş ve bazı İtalya Serie A ekiplerinin de gözlemcileri tarafından izlemişti.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY’IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Sezon başında da Trabzonspor’un transfer listesinde yer alan ve Karadeniz ekibinde oynamak istediğini dile getiren Berat Özdemir’in hayali gerçekleşti. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da gündemine gelen genç oyuncunun Trabzonspor formasını giyme isteğinin de transferin tamamlanmasında önemli rol oynadığı kaydedildi.