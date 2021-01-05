Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi (5.11.2021)

Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa Risk Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'yi yine şampiyonluğun favorisi olarak gösterdi.
Lider Beşiktaş bu sezon ilk kez 2. sıraya yükselirken oranı da 2.90’a düştü. Fenerbahçe’nin oranı da 2.65 olarak kaldı. Galatasaray’ın oranı ise 3’e yükseldi.
Fenerbahçe: 2.65
Beşiktaş: 2.90
Galatasaray: 3.00
Alanyaspor: 13.00
Trabzonspor: 25.00
Gaziantep FK: 40.00
Başakşehir: 60.00
Fenerbahçe: 2.65
Galatasaray: 2.90
Beşiktaş: 3.10
Alanyaspor: 17.00
Trabzonspor: 25.00
Gaziantep FK: 25.00
Başakşehir: 35