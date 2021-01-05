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Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi (5.11.2021)

16. haftası geride kalan Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Favori geçen hafta olduğu gibi aynı oranla Fenerbahçe gösterilirken; lider Beşiktaş 2. sırada yer aldı.

SKOR
Güncellenme: 17:20, 05/01/2021
Haberler Alanyaspor
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi (5.11.2021)

Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa Risk Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'yi yine şampiyonluğun favorisi olarak gösterdi.

Lider Beşiktaş bu sezon ilk kez 2. sıraya yükselirken oranı da 2.90’a düştü. Fenerbahçe’nin oranı da 2.65 olarak kaldı. Galatasaray’ın oranı ise 3’e yükseldi.

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16. HAFTANIN ARDINDAN ORANLAR ŞÖYLE;

Fenerbahçe: 2.65

Beşiktaş: 2.90

Galatasaray: 3.00

Alanyaspor: 13.00

Trabzonspor: 25.00

Gaziantep FK: 40.00

Başakşehir: 60.00

15. HAFTA SONUNDA ORANLAR ŞU ŞEKİLDEYDİ;

Fenerbahçe: 2.65

Galatasaray: 2.90

Beşiktaş: 3.10

Alanyaspor: 17.00

Trabzonspor: 25.00

Gaziantep FK: 25.00

Başakşehir: 35

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