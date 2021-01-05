Süper Lig | 16’ıncı haftaya damga vuran 7 olay

Derleyen: Ümit GENÇ | Süper Lig'in 16'ıncı haftasını yeni bir liderle kapattık. Büyük sürprizlerin yaşandığı, VAR kararlarıyla heyecanın tavan yaptığı haftada atılan birbirinden şık goller gözlerimizin pasını sildi. Haftanın dikkat çeken 7 olayına gelin hep birlikte bakalım…

1- Destan yazar Destanoğlu

Beşiktaş 2009’daki 5 maçlık seriden bu yana ilk kez üst üste 4 maçta gol yemeden kazanarak liderliğe havalandı. 2 penaltı kazanan birini kaçıran Kartal, Kayseri karşısında bu sezon topa en fazla sahip olduğu (%71.7) ve en yüksek pas yüzdesi yakaladığı (%90.5) maçı oynadı. Beşiktaş’a 3 puanı ve liderliği getiren elbette sadece bu istatistikler değildi. Kayserisporlu Denis Alibec’in 113 km hızla attığı frikiği müthiş bir refleksle çıkaran ve uzayan 2001 doğumlu Ersin Destanoğlu’nun o kurtarışı muhtemelen sezonun unutulmazları arasına girecek. Karius faciasından sonra Beşiktaşlılar maç kazandıran bir kaleciye sonunda kavuştu.

2- Nakış gibi işlenen atak ve Bay Beyin

Bu sezon İstanbul takımlarına karşı ligdeki ilk galibiyetini Karagümrük karşısında 2-1’le alan Trabzonspor’da Nwakaeme’nin başlatıp bitirdiği oyunla atılan gol gerçekten şiir gibiydi. Bordo mavililerin neredeyse kendi köşe gönderinden başlattığı atakta top tam 8 farklı oyuncunun ayağına değerek 13’üncü pasta gol oldu. Geride nakış gibi işlenen atağı başlatıp koşuyu kesmeyerek ceza sahasında golü atan Trabzonspor’un beyni Nwakaeme, Alexander Sörloth’u (24) geride bırakarak 2018/19 sezonundan bu yana bordo mavili formayla Süper Lig’de en fazla gol atan oyuncu oldu.

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3- Babacan’dan lokum gibi asist ve haftanın golü

Düşene bir tekme de Aytemiz Alanyaspor’dan… Haftalardır kazanamayan Medipol Başakşehir yine olduramadı. Geçtiğimiz yılın şampiyonu, liderlik savaşı veren Alanya karşısında adeta bozguna uğradı. Süper Lig’de İstanbul takımlarını konuk ettiği son 9 maçın 7’sini kazanan ve bu karşılaşmalarda 20 gol atan Alanyaspor bir tek Başakşehir ağlarını sarsamamıştır. Acısını bu hafta çıkaran Akdeniz ekibinde 11 haftalık suskunluğunu bozan ve perdeyi açan Adam Bareiro attığı müthiş rövaşata golüyle haftanın en çok konuşulan adamı oldu. Ceza sahasındaki o kalabalığa rağmen harika zamanlama ile haftanın golünü atan Bareiro kendisine lokum gibi bir asist yapan Volkan Babacan’a ne kadar teşekkür etse az.

4- Büyük drama ve yükselen çığlıklar

Haftanın en büyük dramasını son dakikaları müthiş bir heyecana sahne olan maçta Konyaspor takımı yaşadı. Hatayspor karşısında 43’te Kravets ile deplasmanda öne geçen Konyaspor 5 günde 6’ıncı golüne ulaşan Boupendza’yı durduramadı. Hatayspor’un 9 golle krallığa yükselen makinesi karşısında çaresiz kalan Konya geriye düşse de pes etmedi. Son düdüğe saniyeler kala Ahmet Çalık ile gelen beraberlik golü VAR’a takıldı. 90+3’te gelen gol sonrası yaşanan inanılmaz sevinç ofsayt kararıyla saniyeler içerisinde taraf değiştirdi. Alper Ulusoy’un ‘iptal’ işaretine Hatay’da yükselen çığlıklar zirve yürüyüşünün sesiydi.

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5- Kameralara takılan çirkin hareket

Ligde tutunmaya çalışan Ankaragücü’nün sahasında Yeni Malatya’yı 3-1 mağlup ettiği maçta Karim Hafez’in yaptığı tuhaflıklar ve çirkinlikler haftanın en gereksiz işiydi. Maçın bitimine az bir süre kala 2-1’i korumaya çalışan Ankaragücü’nde oyuncular yaşanan sakatlık sonrası topu taca gönderdi. Oyun alanına tekrar gelen topu Ankaragücü’ne vermeyen Hafez’e gösterilen tepki sonrası ortalık karıştı. Yaşanan arbedede 3 oyuncuya sarı kart çıktı ancak VAR olaya müdahil olunca Hafez’in cezası kesildi. Semih Kaya ile didişen Endri Çekiçi’ye diziyle arkadan sert bir şekilde vuran Hafez’in o çirkin hareketi kameralara yakalandı. Hafez’in kırmızıya dönen kartı sonrası Ankaragücü 3’ü atıp maçı bitirdi ancak aynı pozisyon içinde Semih Kaya’nın yüzüne vurmaya çalışan Endri Çekiçi de atılmalıydı.

6- 90+3’te geri dönüşün adı: Muris Mesanovic

Yalçın Koşukavak’ın göreve getirilmesinin ardından önemli bir çıkış yakalayan Denizlispor ligin zorlu deplasmanlarından birinde 1 puanı 90+3’te müthiş bir golle aldı. İlk yarıda geriden gelerek soyunma odasına 2-1 önde giren Sivasspor’u ikinci 45’te sahasına hapsedip ablukaya alan Denizli Mesânovic’in olağanüstü son dakika golüyle istediğini aldı. Hugo Rodallega ve Fayçal Fajr’ın gözlerin pasını sildiği maçta son noktayı koyan Muris Mesânovic tek hamlede kaldırdığı topa yere inmeden dönerek çok sert bir vuruş yaparak haftanın en şık 2 golünden birini attı.

7- Başkan’ın ayakta alkışladığı adam

Haftanın kapanışında şovu yapma işi Mame Thiam’a kaldı. Sezon başında Kasımpaşa’dan bedelsiz alınan Thiam Süper Lig’deki ilk gollerini eski takımının ağlarına bıraktı. Bu sezon 15 farklı ismin gol attığı Fenerbahçe’de yelpazenin son yaprağı olan Senegalli bitiriciliği ile Sow’u hatırlattı. Ali Koç’un oyundan çıkarken ayakta alkışladığı Thiam şüphesiz haftanın en çok konuşulan ismi. 10 numara pozisyonunda oynayınca yerini seven çiçek gibi açılan Pelkas da asistleri kadar güzel bir gece yaşattı.