Süper Lig’in 17. haftasında Ankaragücü’nü sahasında 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran Gaziantep FK’da teknik direktör Marius Sumudica, maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Takımın performansını beğendiğini belirten Rumen teknik adam, “Bugün gerçekten iyi oynadığımıza ben de hissediyorum, inanıyorum. Çok yorgunum ve bu galibiyetin üzerine ayran içmek istiyorum. Ayran yorgunluğumu alıyor. Maçı kazanmak için her şeyimizi feda ettik. Bazı şeyleri feda ettik. Bugün takım iyi oynadı, 3 puanı istediler. 1-2 hafta sonra 1 seneyi tamamlayacağız, evimizde kaybetmiyoruz. Kupa maçları dahil 16 resmi maçtır kaybetmiyoruz, bu da önemli bir nokta. Son 25 maçtır rakip fileleri havalandırıyoruz, bu da bir gerçek. Ben buradan ayrılmak istemiyorum” diye konuştu.

İLGİLİ HABER MAÇ SONUCU | Gaziantep FK 2-0 Ankaragücü

Kalyon Stadı’nın zeminin kötü olduğuna dikkat çeken Sumudica, yetkililere seslenerek, “Galibiyeti şehrimize, belediye başkanımıza, valimize ve bütün halkımıza armağan ediyorum. Ama onlardan da ricam, sorumluluk kimdeyse, sahanın bakımının yapılması, bir an önce düzeltmelerini umuyorum. Şu andaki zemin 4. lig için bile yeterli değil bence” dedi.

Hakemin kendisine ilk yarıda gösterdiği sarı karta da tepki gösteren Marius Sumudica, “Ağzımı mı bantlayayım anlamıyorum ki! Sadece zaman, zaman, zaman diye bağırdım orada. Başka hiçbir şey söylemedim. Kendisine de söyledim ne söylediğimi. Sarı kartla cezalandırdı beni. Hakaret yok, bir şey yok. Gelip uyarırsın beni” ifadelerini kullandı.