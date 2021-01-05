Son dakika! Yusuf Yazıcı corona virüsüne yakalandı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’in teknik direktörü Christophe Galtier, bu sezonki performansıyla göz dolduran milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı’nın corona virüsü testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Çarşamba akşamı Angers’i konuk edecek olan Lille’de Galtier maç öncesi basına yaptığı bilgilendirme toplantısında milli futbolcumuzun yanı sıra Luiz Araujo’nun da Covid-19’a yakalandığını ifade etti.

Aynı zamanda Zeki Çelik’in de forma giyemeyeceğini açıklayan Galtier şunları söyledi:

“Covid-19’a yakalanan Luiz Araujo ve Yusuf Yazıcı’nın yanı sıra Zeki Çelik ve Jeremy Pied de kadrodan çıkarıldı. Son olarak Renato Sanchez, oynamaya hazır olduğunu söylüyor. Angers karşısında oynayıp oynamayacağına yarın sabah karar vereceğiz.”

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Yusuf Yazıcı bu sezon tecrübeli golcü oyuncumuz Burak Yılmaz’la harika bir uyum yakalamıştı. Bu sezon Yusuf, 22 resmi maçta 11 gole imza atmış, 4 de asist yapmıştı. Burak Yılmaz’ın ise bu sezon 20 resmi maçta 9 gol, 4 asisti bulunuyor. Yıldız sağ bek Mehmet Zeki Çelik ise 15 resmi maçta forma giyerken 2 gol atıp 2 de asist yaptı.

Milli yıldızlarımızın alkış alan performanslarının da sayesinde ligin yükselen değeri haline dönüşen Lille, 17 maç sonunda 36 puanla ikinci sırada yer alıyor.