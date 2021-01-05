Sergen Yalçın’la 81 hafta sonra gelen liderliğin şifreleri!

Sezonu Trabzonspor galibiyetiyle açıp ardından düşüşe geçen, 5. haftayı 18. sırada tamamlayan Beşiktaş, şimdi lider! Bay haftasını da geride bırakan siyah-beyazlılar, son 8 haftada 7 galibiyet aldı.

En çok gol yiyen takım kimliğinden sıyrılan, son 4 maçtır kalesini kapatan Kara Kartal'da 81 hafta sonra gelen liderliğin kahramanı olarak Sergen Yalçın gösteriliyor. İşte, dar rotasyon ve ekonomik sorunlarla boğuşan Yalçın'ın şifreleri…

Beşiktaş sezonu Şampiyonlar Ligi ön elemesiyle birçok takımdan erken açtı. Avrupa'dan elenme moralleri bozarken takım hazır değildi. Siyah-beyazlılar kasım ayı ile birlikte formunu buldu. Aboubakar gibi geçen sene az oynayan futbolcuların kendini bulması zaman aldı.

Takım kötü sonuçlar alırken taraftarlar ve camia, Sergen Yalçın'ın arkasında durdu. O da kafasını sahaya veremeyen Ljajic'i oynatmadı. Sezona banko başlayan Lens'i kadro dışı bıraktı, istediği seviyeye gelene kadar Mensah ve Vida'yı yedek bekletip bu hamlesiyle başarıyı yakaladı.

Beşiktaş, 8. haftayla birlikte zor fikstüre girerken Başakşehir maçıyla başlayan periyottaki Fenerbahçe galibiyeti, oyunculara güven aşıladı. Söz konusu virajda oynanan 8 maçta galibiyet çıktı, sadece deplasmanda Alanyaspor'a kaybedildi. Seri galibiyetler zirvenin yolunu açtı.

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