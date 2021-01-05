Rıza Çalımbay: Maçlar da haftada bire düşerse…

Süper Lig’in 17. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Malatya’dan mutlaka puan veya puanlarla dönmek için geldiklerini belirterek, “İstanbul’da geçen hafta iyi oynadığımız maçta son dakika şansız 1 gol yedik ve berabere sahadan ayrıldık. Biz buraya puan veya puanlar için geldik. Takımım gerçekten ilk yarı çok iyi oynadı, çok güzel pozisyonlar yakaladı. Onları değerlendiremedik. Eğer onları değerlendirebilseydik, son paslarımızda biraz daha dikkatli olabilseydik buradan rahatlıkla galibiyetle gidebilirdik” dedi.

İLGİLİ HABER MAÇ SONUCU | Yeni Malatyaspor 2-2 Sivasspor

Karşılaşmanın ikinci yarısı rakibinin bütün riskleri aldığını ve 4 forvetle oynadığını dile getiren Çalımbay, “Hava topları açısından çok üstün oyuncuları vardı, çok uzun boylu oldukları için. Pozisyonlardan bir tanesini değerlendirdiler ama ikinci yarıda onlar bizim üstümüze geldiğinde biz kontra atakla güzel pozisyonlar bulduk özellikle Erdoğan ile. Hatta kaleciyi dahil geçtiği pozisyonlar var ama maalesef onları değerlendiremedik. Takımın maçın başından sonuna kadar mücadelesinden çok memnunum. İlk yarıdaki oyunundan çok memnunum. Bütün amacımız buradan galibiyet ile dönmekti ama maalesef onları kaçırdık. Tabii ki 1 puana razı olduk ama Malatya takımının sezon başından beri çıkışına bakarsanız, kadrosuna bakarsanız deplasmanda alınan puan şuanda iyidir. Önemli olan kendi sahamızdaki Gaziantep maçına çok iyi bir şekilde bitirmemi gerekiyor. Çünkü zorlu bir fikstüre giriyoruz, Antep ile oynuyoruz, arkasından Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile oynuyoruz. Bir de kupa maçımız var. Zor bir fikstüre giriyoruz ve burayı çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Devre arasında da mutlaka takviye yapıp, eksikleri takviyeleri yapıp ondan sonrada inşallah maçlar da haftada bire düşerse güzel bir şekilde ligi bitireceğimize inanıyorum” diye konuştu.