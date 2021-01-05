Mimar Pelkas sundu

Erol Bulut'un, maç öncesi açıklamalarını izledim. Sakatlar ve hasta oyuncuların dönüşü, gerçekten zor… Bulut'a katılmamak mümkün değil…

Sadık, sol bek, Tisserand ve Gustavo, savunmanın ortasında… Yusuf ve Anıl, Kasımpaşa'da süratli savunma arkasına iyi sızan oyuncular… Bu maç zorlu geçecekti, belli oldu derken, Fenerbahçe'nin mimar oyuncusu Pelkas, fark yarattı. Kendisi, anahtar pasların uzmanı. Saha içinde bütün desteği almalı. Pelkas'ın kafası ve Thiam'ın ağlara gönderdiği topta, Kasımpaşa savunması, konsantrasyonda sınıfta kaldı… İki takımda eksikler var. Kabul, fakat ilk yarıda daha kompakt oynayan Fenerbahçe'ydi… Pelkas, yine sahneye çıktı. Pozisyon bilgisi süper bir oyuncu.

Thiam aldığı pasta, sürekli yaptığı çevre kontrolünün faydasını yine gördü. Şu kesin, gerek cepheden, gerekse kanat organizasyonlarında, Thiam'ı beslerseniz, mutlu olursunuz.

Ev sahibiyseniz ve ilk yarıyı 2-0 yenik kapattıysanız, risk almak durumundasınız. Fuat Çapa'nın başka çaresi yoktu. İkinci yarıda, çok adamla, kendi sahasında kalıp, kontra atak yapıp, farkı artırmayı düşünen Fenerbahçe'yi izledik. Bu taktik çok doğal, bence…

Fenerbahçe, perşembe oynayacağı Alanyaspor maçına, fazla yıpranmadan çıkmayı hesapladı. Geçişi başlatan ayağa paslar daha seri olsa, Fenerbahçe gol sayısını arttırabilirdi. Finalde, 3 puan ve moral lazımdı. Ferdi'nin golüyle perde çok güzel kapandı Sarı Kanarya için…