MAÇ SONUCU | Yeni Malatyaspor 2-2 Sivasspor

Süper Lig’in 17. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi. Sivasspor, 18. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ile öne geçti. Yeni Malatyasoır, 25. dakikada Moryke Fofana ile eşitliği sağladı. Sivasspor, 32. dakikada Max Gradel ile tekrar öne geçti ve ilk yarı 2-1 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Yeni Malatyaspor, 63. dakikada Benjamin Tetteh ile tekrar eşitliği sağladı. Sivasspor’un 80. dakikada Yatabare ile bulduğu gol VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor, 2 maç aradan sonra tekrar puanla tanıştı ve 21 puana yükseldi. Sivasspor ise üst üste ikinci kez berabere kaldı ve puanını 19 yaptı.

Yeni Malatyaspor, bir sonraki lig maçını 9 Ocak Cumartesi günü Kayserispor’a karşı deplasmanda oynayacak. Sivasspor ise aynı gün Gaziantep’i ağırlayacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ VE ÖNEMLİ ANLARI:

8’inci dakikada sol kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında, Tetteh ceza sahasında topla buluştu. Kaleciyi de çalımlayan Tetteh’in vurduğu şutu savunma engelledi.

17’nci dakikada ceza sahası dışında Robin Yalçın’ın yaptığı ortaya yükselen Erdoğan’ın vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-1.

22’nci dakikada sağ kanattan Erdoğan’ın ceza sahasına gönderdiği pasta topu alan Gradel vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.

25’inci dakikada ceza sahası içinde Issam’ın ortasında Fofana gelişine voleyi vurdu ve top ağlara gitti: 1-1.

31’inci dakikada sağ kanattan ceza sahası içine gönderilen ortaya iyi yükselen Gradel’in kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-2.

İlk yarı konuk ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

52’nci dakika altıpas üzerinde Tetteh savunma oyuncularına geride bırakarak pasını Kubilay’a gönderdi. Kubilay’ın ceza sahası dışından çektiği şutta top kale direğinin dibinden auta çıktı.

61’inci dakikada sol kanattan açılan ortaya iyi yükselen Tetteh’in vuruşunu kaleci Uğur çeldi. Pozisyonu takip eden Tetteh, önüne düşen topu ağlarla buluşturdu: 2-2.