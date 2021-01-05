MAÇ SONUCU | Gaziantep FK 2-0 Ankaragücü

Süper Lig’in 17. haftasında Gaziantep FK ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Kalyon Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazanarak ligdeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

69. dakikada Maxim’in attığı golden önce Muhammet’in ofsaytta olduğunu düşünen yan hakem bayrağını kaldırdı ancak VAR’dan gelen uyarı sonrasında hakem Alper Ulusoy orta noktayı göstererek golü geçerli saydı.

8 dakika duraklama oynanan maçta oyuna sonradan giren Enver Cenk Şahin, 90+5’te hızlıca girdiği rakip ceza sahasında çektiği ilk şutta kaleci Ricardo’ya takıldı. Dönen topta ise düşerken şutunu çeken Enver, skoru 2-0’a getiren golü kaydetti.

Sumudica’nın öğrencileri, ligde de peş peşe 24. maçında gol sevinci yaşamayı başarmış oldu.

Gaziantep FK bu sonucun ardından 16 maçta 31 puana yükselirken, Ankaragücü de 16 maçta 15 puanla küme düşme hattında kaldı.

Kırmızı-siyahlılar 18. haftada Cumartesi günü Sivasspor ile deplasmanda; Başken temsilcisi ise Pazar günü Başakşehir ile sahasında karşılaşacak.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Alper Ulusoy, Serdar Diyadin, Mehmet Metin

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Junior Morais, Alın Tosca, Papy Djilobodji, Kana Bıyık (Kubilay Aktaş dk. 78), Oğuz Ceylan, Jefferson, Zvonimir Kozulj (Güray Vural dk. 60), Maxim (Andre Felipe dk. 87), Kenan Özer (Enver Cenk Şahin dk. 60), Muhammet Demir (Amedej Vetrih dk. 87)

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Mustafa Bozan, Olkowski, Miraz Cihan, Furkan Soyalp

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Ankaragücü: Ricardo Friedrich, Atakan Çankaya, Erdi Dikmen, Zvonimir Sarlija, Atila Turan, Idriz Voca (Şahverdi Çetin dk. 79), Lukasik, Saba Lobzhanidze, Joseph Paintsil (Luka Adzic dk. 86), Endri Çekici (Borven dk. 74), Jonathan Bolingi

Yedekler: Korcan Çelikay, Furkan Beklevıc, Assane Diousse, Cebrail Karayel, Berke Gürbüz, Yusuf Eren Göktaş, Orkan Çınar

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Maxim (dk. 69), Enver Cenk (dk. 90+5 (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Junior Morais, Alin Tosca (Gaziantep FK), Idriz Voca (Ankaragücü)