İsmail Kartal: İlk kez atıldım ‘yazıklar olsun’ dedim

Süper Lig’in 17’nci haftasında İttifak Holding Konyaspor, evinde Galatasaray’ı 4-3 mağlup etti. Karşılaşmada kırmızı kart görerek tribüne gönderilen Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İsmail Kartal şunları söyledi: “Maçtan önce çok açık ve net açıklamalarda bulundum. Biz her zaman her yerde kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Her zaman galip gelmek için sahaya çıkıyoruz. Galip olamıyorsak mağlup olmamak için bugüne kadar mücadele ettik. Kazandığımız maçların hepsini hak ederek kazandık. Konyaspor olarak biz ne bugün bulunduğumuz yeri, ne de puan olarak bunu hak etmediğimizi, çok daha yukarılarda olmak istediğimizi söylemiştim. Bugün de rakip Galatasaray. Her rakip gibi, rakibimiz kim olursa olsun, biz normal maç gibi bu maça hazırlandık. Kazanmak için çıkıyoruz sahaya dedim ve oyunu çirkinleştirmeyeceğiz ve kendi oyunumuzu oynayacağız dedim. Konyaspor bir değişim içerisinde bu sezon başından beri. Kendi futbol mantalitemizi, daha hücum futbol oynayan, daha galibiyet için sahada mücadele eden bir sistemimiz var. Bu sisteme bağlı bir şekilde oyuncularım çok disiplinli mücadele ediyorlar. İnşallah sakat oyuncularımızın da aramıza dönmesiyle tekrar güçlü bir Konyaspor olarak devam etmek istiyoruz.”

‘İLK KEZ KIRMIZI KART GÖRDÜM’

Karşılaşmanın 77’inci dakikasında hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kart gören İsmail Kartal, “Ben antrenörlük hayatımda ilk defa kırmızı kart gördüm. Ben yan hakeme dedim ki; ‘Hocam niye takdir haklarınızı bu kadar rakip takımdan yana kullanıyorsunuz.’ Sürekli oyuncularımızı saha içerisinde baskı altına alıyorsun. Sehic aut kullanacak, aut atışını bir an önce kullansın diye neredeyse Sehic hakem tarafından baskı yer gibi saha içerisinde. Penaltı tekrar ediliyor, ihlal var deniliyor. İlk yarı bir pozisyon oldu; Faul yok, faul verdi. Az daha gol yiyorduk. Boş kaleye atamadılar. Neden dedim bunlar oluyor.”

‘BİZİM DE CANIMIZ YANIYOR’

”Ben hayatımda ne kendim küfür ettim ne de başkalarına küfür ettirdim. Sadece hakeme dedim ki; ‘Hocam, bizim de emeklerimiz var yazık günah’ dedim. Bu dedim ‘ağır oldu, yazıklar olsun’ dedim. Söylediğim bu. Bunun üzerine bana kırmızı kart gösterdiler. Ben bunu hak etmedim kırmızı kart olarak. Biz de insanız, biz de hastalık döneminde sıkıntılarla, sakatlıklarla mücadele ediyoruz. Bu kadar laf söyleyemeyecek miyiz? Herhangi bir tacizin yok, herhangi bir hakeme karşı hakaretin yok. Ve hayatımda ilk defa kırmızı kart görüyorum ben. Belki bu lafı söylememem gerekiyor ama bizim de canımız yanıyor. O kadar mücadele ediyoruz, koskoca şehri temsil ediyoruz. Onun için birazcık daha duyarlı olmalarını bekliyorum. Tamam hakemlerimizi koruyalım ama bu kadar da bazen tercih haklarıyla ilgili doğru olmayan şeyler var. Biz de insanları burada temsil ediyoruz. Böyle bir şey oldu, takdir hakkı onlarındır. Sonuçta maçı kazandık. Bu kadar eksiğimize rağmen, hızlı maç trafiğinde yorgun olan oyuncularım taktik disiplinine bağlı mücadele etti. Rakibi çok iyi analiz ettik. Çok güzel ve haklı bir galibiyet elde ettik” diye konuştu.