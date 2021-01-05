Galatasaray’ın hocası ve kaptanı yok, eksikleri çok

Süper Lig'in 17. haftası bugün start alıyor ve Galatasaray, Konyaspor deplasmanında sezonun en zorlu maçlarından birine çıkacak. Sarı- kırmızılılarda sakatlık ve cezalılardan dolayı bir hayli eksiğin bulunması karşılaşmanın zorluk derecesini bir kat daha artırmış durumda.

Fatih Terim kulübede olmayacak ve cezası bu maçla sona erecek. Kaptan Arda Turan da kart cezası nedeniyle takımın liderliğini yapamayacak. Sakatlıkları süren Feghouli, Falcao ve Etebo ile havai fişek faciasıyla futbol hayatı tehlikeye giren Omar kadroda yok. Emre Kılınç ile Marcao da kart cezalısı. Antalya'ya karşı oynamayan Diagne, bu maçta Cimbom'un forveti olacak.

Cezalı ama Konya’ya gitti

Kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak olan Arda Turan, takıma destek amacıyla kafileye dahil oldu. Arda, futbolcularla birlikte Konya'ya gitti ve mücadeleyi statta takip edecek.