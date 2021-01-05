Ediz Balkan: Oulare, Süper Lig’e geliyor

Standard Liege forması giyen Obbi Oulare için menajer Ediz Balkan, Süper Lig’i işaret etti. Bu sezon 18 maçta 2 gol atan forvet oyuncusunun Süper Lig ekiplerinin transfer listesinde olduğunu belirten Balkan, İngiltere Championship ekiplerinin de ilgilendiği Belçikalı oyuncunun devre arasında Türkiye’de forma giyebileceğinin altını çizdi.

Süper Lig’e daha önce Mbaye Diagne ve Mame Thiam gibi golcüleri Kasımpaşa’ya kazandıran menajer Ediz Balkan, daha önce Standard Liege forması giyen Obbi Oulare'ye gelen teklifleri değerlendirebilmek için Türkiye'ye gelmişti. Balkan, bu transferle ilgili olarak flaş bir gelişme daha açıkladı.

Bu anlamda Oulare’nin son durumunu değerlendiren menajer Ediz Balkan, “Oulare kendisine gösterilen ilgiden bir hayli memnun. Türk vatandaşlarının sıcak davranışları nedeniyle rotasını şimdilik Türkiye’ye çevirdi gibi gözüküyor. Devre arasında Süper Lig’de onu görebiliriz” ifadelerini kullandı.