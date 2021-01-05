MAÇ SONUCU | Konyaspor 4-3 Galatasaray (Süper Lig 17’inci hafta)

Süper Lig’in 17’inci haftasında Konya’da muhteşem bir maç oynandı… İlk yarıda 40 dakika tek şutun atılmadığı maçta Konyaspor Daci ile perdeyi açtı ve o dakikadan sonra maç alev aldı.
Tam 7 golün çıktığı maçta 2 penaltı kararında 1 tekrar geldi. Ev sahibinde Sehic, ayağı çizgide olmadığı için atış tekrar edildi. Diagne ikinci atışta topu ağlara gönderdi. Konyaspor teknik direktörü İsmail Kartal itirazları sonrası kırmızı kartla tribüne gönderildi.
O andan sonra Konyaspor arka arkaya 2 gol bularak durumu 4-2’ye taşıdı. Heyecan fırtınasına dönen maçta son noktayı 90+4’te Galatasaray’da Oğulcan Çağlayan koydu: 4-3…
İLK YARIDA 2 ŞUT GOL OLDU
Konyaspor, 41. dakikada Erdon Daci ile öne geçti. Yan hakem önce ofsayt bayrağını kaldırsa da daha sonra VAR’dan gelen uyarı üzerine gol geçerli sayıldı. Galatasaray, 45+2’de Mbaye Diagne ile skoru eşitledi.
Ev sahibinde Erdon Daci, ikinci yarının ilk dakikasında takımını ikinci kez öne geçiren golü attı: 2-1. Galatasaray, yine Mbaye Diagne ile bu gole 77. dakikada penaltıdan cevap verdi. Diagne ilk atışta Sehic’e takıldı ancak yan hakemin uyarısıyla Sehic’in vuruştan önce çizgi ihlali yaptığına karar verildi ve atış tekrarı geldi
Ev sahibi ekip, 82. dakikada Uğur Demirok’un penaltı golüyle tekrar öne geçti. Artem Kravets, 90+2. dakikada farkı ikiye çıkardı. Oğulcan Çağlayan, 90+4. dakikada farkı 1’e indirse de bu gol puan için yeterli olmadı.
Galatasaray’a karşı 17 yıl 27 maçtır süren galibiyet hasretini bitiren Konyaspor, puanını 22’ye yükseltti. Galatasaray’ın ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve 30 puanda kaldı.
Konyaspor, bu sezonun ilk yarısında İstanbul’un üç büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ı mağlup etmeyi başardı.
Yeşil beyazlı takım, ligde bir sonraki maçını 10 Ocak Pazar günü Karagümrük deplasmanında oynayacak. Galatasaray ise 9 Ocak Cumartesi akşamı Gençlerbirliği’ni konuk edecek.
İŞTE DAKİKA DAKİKA MÜTHİŞ MAÇTA YAŞANANLAR:
- GOL! 90+4 Galatasaray uzatmalarda Oğulcan Çağlayan’ın golüyle farkı 1’e indirdi. Konya’da skor şimdi 4-3…
- GOL! 90+2 Oyuna sonradan giren Kravets Konyaspor’un 4’üncü golünü kaydetti. Hızlı atakta ceza sahası içinde topla buluşan Kravets sakin bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı 2’ye çıkardı.
- GOL! 83′ Konyaspor, Uğur Demirok’un kullandığı penaltıda 3’üncü golü buldu ve yeniden öne geçti.
- BİR PENALTI DAHA! Konyaspor’da Abdülkerim ceza sahası içinde Lyindama’nın müdahalesi ile yerde kaldı. Ev sahibi penaltı kazandı.
- KIRMIZI KART! Konyaspor’da teknik direktör İsmail Kartal yedek kulübesindeki itirazları nedeniyle kırmızı kartla tribüne gönderildi.
- GOL! 76′ Diagne ikinci penaltı atışını gole çevirdi ve durumu 2-2’ye getirdi.
- KAÇIRDI! 74′ Diagne topun başına geçti ve kaleci Sehic penaltıyı kurtardı. Ancak vuruş esnasında Sehic’in ayağı çizgide olmadığı için atış tekrarlanacak.
- PENALTI! Galatasaray 74’üncü dakikada Martin Linnes’in ceza sahası içinde yerde kalmasıyla penaltı kazandı.
- 70′ Konyaspor hızlı geldi, sol kanatta topla buluşan Shengelia ortadaki Jevtovic’i gördü onun vuruşunda top auta gitti.
- 59′ Konyaspor sağ kanattan etkili geldi, içeriye çevrilen topu kaleci Okan uzaklaştırdı.
- GOL! İkinci yarı Konyaspor’un golüyle başladı! Santradan 50 saniye sonra Konyaspor’da soldan yapılan ortaya Daci iyi bir vuruş yaparak ikinci golünü attı ve Konya’yı 2-1 öne geçirdi.
- İLK YARI SONA ERDİ!
- GOL! Galatasaray Diagne ile beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Oğulcan’ın ortasında ceza sahası içinde müsait pozisyonda topu ağlara gönderen Diagne golden sonra Omar’ın formasını açtı. Maçta ikinci şut gol oldu.
- 43′ Luyindama’nın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Diagne’nin vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.
- GOL! 39′ Konyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Skubic içeriye çevirdi, Daci’nin vuruşunda top ağlara gitti ancak ofsayt bayrağı kalktı. VAR’dan gelen karar sonrası Arda Kardeşler golü verdi. Maçtaki ilk isabetli şut gol oldu.
- 36′ ÇOK NET KAÇTI! Galatasaray’ın sağ kanattan Ömer’le kullandığı serbest vuruşta Sehic’i geçen topa arka direkte Diagne boş pozisyonda kafayı vurdu ancak top az farkla auta gitti.
- 29′ Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza alanına çevrilen topa Emre rövaşeta denedi ancak savunma zamanında araya girdi.
- 23′ Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Saracchi’nin ceza alanına yaptığı orta doğrudan dışarı gitti.
- 13′ Konyaspor orta alanda kaptığı topla hızlı çıkmak istedi ancak Luyindama zamanında araya girerek tehlikeyi önledi.
- 6′ Konyaspor sağ kanattan geldi, Cikalleshi’nin çevirdiği topu Luyindama kornere gönderdi.
- Arda Kardeşler’in ilk düdüğüyle mücadeleye Galatasaray başladı.