MAÇ SONUCU | Konyaspor 4-3 Galatasaray (Süper Lig 17’inci hafta)

Süper Lig’in 17’inci haftasında Konya’da muhteşem bir maç oynandı… İlk yarıda 40 dakika tek şutun atılmadığı maçta Konyaspor Daci ile perdeyi açtı ve o dakikadan sonra maç alev aldı.

Tam 7 golün çıktığı maçta 2 penaltı kararında 1 tekrar geldi. Ev sahibinde Sehic, ayağı çizgide olmadığı için atış tekrar edildi. Diagne ikinci atışta topu ağlara gönderdi. Konyaspor teknik direktörü İsmail Kartal itirazları sonrası kırmızı kartla tribüne gönderildi.

O andan sonra Konyaspor arka arkaya 2 gol bularak durumu 4-2’ye taşıdı. Heyecan fırtınasına dönen maçta son noktayı 90+4’te Galatasaray’da Oğulcan Çağlayan koydu: 4-3…

İLK YARIDA 2 ŞUT GOL OLDU

Konyaspor, 41. dakikada Erdon Daci ile öne geçti. Yan hakem önce ofsayt bayrağını kaldırsa da daha sonra VAR’dan gelen uyarı üzerine gol geçerli sayıldı. Galatasaray, 45+2’de Mbaye Diagne ile skoru eşitledi.

Ev sahibinde Erdon Daci, ikinci yarının ilk dakikasında takımını ikinci kez öne geçiren golü attı: 2-1. Galatasaray, yine Mbaye Diagne ile bu gole 77. dakikada penaltıdan cevap verdi. Diagne ilk atışta Sehic’e takıldı ancak yan hakemin uyarısıyla Sehic’in vuruştan önce çizgi ihlali yaptığına karar verildi ve atış tekrarı geldi

Ev sahibi ekip, 82. dakikada Uğur Demirok’un penaltı golüyle tekrar öne geçti. Artem Kravets, 90+2. dakikada farkı ikiye çıkardı. Oğulcan Çağlayan, 90+4. dakikada farkı 1’e indirse de bu gol puan için yeterli olmadı.

Galatasaray’a karşı 17 yıl 27 maçtır süren galibiyet hasretini bitiren Konyaspor, puanını 22’ye yükseltti. Galatasaray’ın ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve 30 puanda kaldı.

Konyaspor, bu sezonun ilk yarısında İstanbul’un üç büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ı mağlup etmeyi başardı.

Yeşil beyazlı takım, ligde bir sonraki maçını 10 Ocak Pazar günü Karagümrük deplasmanında oynayacak. Galatasaray ise 9 Ocak Cumartesi akşamı Gençlerbirliği’ni konuk edecek.

İŞTE DAKİKA DAKİKA MÜTHİŞ MAÇTA YAŞANANLAR: