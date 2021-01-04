Tek kale maçtı

Beşiktaş, Kayseri'de adeta tek kale oynadı. Neleri yapamadı? Oyunda çok geniş alan yakaladı. Kanatları çok iyi kullanırken iyi ortalar yaptı ama isabet oranı düşüktü. Merkezden girişimler çok azdı. Verkaçlarla kale alanına girmeyi denemediler. Özellikle Mansah, Atiba ve Larin. Uzaktan şut denemesi hiç yoktu.

Ceza sahasına orta alandan sürpriz giren ve delici koşu yapabilecek hiçbir oyuncu yoktu. Ne Atiba ne Mensah ne de Larin bunları yapmadı. ÇOK formsuz olan, aldığı topları olumlu kullanmayan Güven çok top kaybedince Beşiktaş'ın birçok akını kesilmiş oldu.

Ayrıca Larin çok top kaybetti ve sezonun en kötü maçını oynadı. Belki mevkiye uyum sorunu vardı.

Sergen hoca, Larin ile Güven'in mevkilerini değiştirseydi, hücumda daha net pozisyonlar bulabilirdi. Daha etkili bir oyun ortaya çıkabilirdi. Larin de mevkisini çok yadırgadı. Aboubakar ve Ghezzal'ın olmayışı; Mensah, Güven ve Larin'in kötü performansı, Beşiktaş'ın iyi futbolunu pozisyon üretemez hale getirdi.

Bütün oyunu rakip kalede oynamasına rağmen rakibin kontralarına karşı Sergen'in almış olduğu doğru önlemler başlamadan bitti.

Sonucu penaltı ve Kayserispor'un gardı düştükten sonra atılan kontratak golü belirledi.