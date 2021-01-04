Süper Lig’de takımların harcama limitleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ocak ayı transfer dönemi içi Süper Lig takımlarının yapabileceği harcama limitlerini belirledi. Buna göre en yüksek limit, 499 milyon 487 bin 545 TL ile Galatasaray’da… Galatasaray’ı 409 milyon 898 bin 854 TL ile Fenerbahçe ve 338 milyon 324 bin 475 TL ile Beşiktaş takip etti.

Son şampiyon Medipol Başakşehir’in harcama limiti 279 milyon 588 bin 816 olurken, Trabzonspor’un limiti ise 205 milyon 479 bin 935 TL olarak belirlendi.

İşte Süper Lig’deki takımların harcama limitleri:

Not: Sıralama, 2019-2020 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.

TFF’nin resmi sitesinden yaptığı açıklamada harcama limitleri ile ilgili şu bilgiye de yer verildi:

“Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII F Maddesinde belirtildiği üzere;

T sezonunda Süper Lig’de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig’i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII G Maddesinde belirtildiği üzere;

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00’e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.”

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