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Süper Lig’de 17. hafta hakemleri

Süper Lig’in 17. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

Güncellenme: 11:24, 04/01/2021
Haberler Futbol
Süper Lig’de 17. hafta hakemleri

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemleri belirledi. TFF'den yapılan açıklamaya göre 5, 6 ve 7 Ocak'ta oynanacak müsabakalarda, şu hakemler görev alacak:

  • 5 Ocak Salı
  • 16.00 Gaziantep FK – MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy
  • 16.00 Yeni Malatyaspor – DG Sivasspor: Sarper Barış Saka
  • 19.00 Konyaspor – Galatasaray: Arda Kardeşler
  • 6 Ocak Çarşamba
  • 13.30 Denizlispor – Kayserispor: Ali Şansalan
  • 16.00 Gençlerbirliği – Hatayspor: Yasin Kol
  • 16.00 M.Başakşehir – BB Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu
  • 16.00 Trabzonspor – Göztepe: Cüneyt Çakır
  • 19.00 Antalyaspor – Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek
  • 19.00 Beşiktaş – Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
  • 7 Ocak Perşembe
  • 19.00 Fenerbahçe – Alanyaspor: Halil Umut Meler