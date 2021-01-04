Süper Lig’de 17. hafta hakemleri

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemleri belirledi. TFF'den yapılan açıklamaya göre 5, 6 ve 7 Ocak'ta oynanacak müsabakalarda, şu hakemler görev alacak:
- 5 Ocak Salı
- 16.00 Gaziantep FK – MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy
- 16.00 Yeni Malatyaspor – DG Sivasspor: Sarper Barış Saka
- 19.00 Konyaspor – Galatasaray: Arda Kardeşler
- 6 Ocak Çarşamba
- 13.30 Denizlispor – Kayserispor: Ali Şansalan
- 16.00 Gençlerbirliği – Hatayspor: Yasin Kol
- 16.00 M.Başakşehir – BB Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu
- 16.00 Trabzonspor – Göztepe: Cüneyt Çakır
- 19.00 Antalyaspor – Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek
- 19.00 Beşiktaş – Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
- 7 Ocak Perşembe
- 19.00 Fenerbahçe – Alanyaspor: Halil Umut Meler