Stephen Curry’den kariyer rekoru! Tarihe geçen performans…

NBA’de Golden State Warriors ve Portland Trail Blazers arasında oynanan maç tarihe geçti. Karşılaşmayı unutulmaz kılan şey ise, Stephen Curry’nin muhteşem perfeormansı oldu.

32 yaşındaki basketbolcu, 36 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı 62 sayı atarak tamamladı ve kariyerinde en yüksek sayı attığı maçını oynadı. İlk yarıda 31 sayı atan Curry, maç boyunca 8/16 üçlük, 10/15 ikilik ve 18/19 serbest atış isabetiyle oynadı.

Deneyimli oyuncu, Kobe Bryant’ın (37) ardından NBA tarihinde 60 sayı üzeri atan en yaşlı isim oldu.

Career-high 62 points for Steph Curry!

WHERE ELSE does a 2-time #KiaMVP and 3-time NBA Champion continue to push the limits of what’s possible? #OnlyHere pic.twitter.com/NAtwSGMNyr

— NBA (@NBA) January 4, 2021