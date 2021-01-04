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Sinan Gümüş: VAR’daki hakemler nasıl göremiyor?

Fenerbahçeli Sinan Gümüş, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşta konuştu.

Güncellenme: 21:16, 04/01/2021
Haberler Fenerbahçe
Sinan Gümüş: VAR’daki hakemler nasıl göremiyor?

Süper Lig’in 16. haftasında Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe’de maça ilk 11’de başlayan Sinan Gümüş, karşılaşmanın ardından konuştu.

İlk yarıda girdiği bir pozisyonun penaltı olduğunu söyleyen Sinan, “İlk yarıda bence yüzde 100 penaltı pozisyonu var. Belki hakem göremez ama VAR’daki hakemler nasıl göremiyor? O soruyu da sizlere sorayım en iyisi” ifadelerini kullandı.

90 dakika boyunca çok iyi bir performans sergilediklerini dile getiren Sinan, “Çok kritik galibiyet. Başakşehir maçından sonra 3 puanla ayrılmak önemliydi. Bu zor şartlarda iyi mücadele edip hak ettiğimiz bir 3 puan aldık” şeklinde konuştu.

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