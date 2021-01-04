Parkinson hastası 74 yaşındaki yaşlı kadın sağlığı için 3 yıldır boks yapıyor

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Parkinson hastası Naciye Van der Straeten, 3 yıldır haftanın 3 günü ara vermeden boks yapıyor. 74 yaşındaki Der Straeten, 10 yıl önce yakalandığı Parkinson hastalığı ile boks yaparak savaştığını söyledi. Tüm parkinson hastalarına boks yapmayı tavsiye eden Naciye Van Der Straeten, parkinson hastalığının neden olduğu birçok sorunun boks ile ortadan kalktığını söylüyor.

“İlaç tedavisi tek başına yetmiyordu “

İlaç tedavisinin tek başına parkinson hastalığına yetmediğini bu sebeple boks yaptığını söyleyen Türk asıllı Brüksel doğumlu Naciye Van Der Straeten, “40 senedir Türkiye’deyim. 10 senedir Parkinson hastasıyım 6 yıldır ilaç tedavisi görüyorum. İlaç tedavisi tek başına yetmiyordu, internetten ne yapabileceğimize baktım. Boksun parkinsona çok faydalı olduğunu gördük. Çok faydalı çünkü sesli bir spor. Parkinsonda ses olması çok önemli. El ve ayak koordinasyonu da çok önemli. Yürüyüş bandına çıkıyorum, top sektiriyorum. Çünkü kalp atışımın yüksek olması lazım. Terlemem lazım. O zaman parkinsonluların beyinde yaşadığı eksikliği tamamlamış oluyorsunuz” dedi.

“74 yaşındayım 3 seneye yakın boks yapıyorum”

74 yaşında olduğunu ve 3 senedir boks yaptığını söyleyen Naciye Van Der Straeten, “74 yaşındayım 3 seneye yakın boks yapıyorum. Boks yapınca kendimi daha iyi hissediyorum, mutlu oluyorum. Boks yapacağım sabahlar kendimi motive ediyorum o hareketlilik bana çok iyi geliyor. Parkinson hastalarına boks yapmayı tavsiye ediyorum. Türkiye de yaş itibari ile olarak boks yapan tek Parkinson hastasının kendim olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Antrenmana gelmesi için yağmur, çamur, kar fark etmiyor”

Yaşlı kadının antrenmana gelmesi için hava durumunun fark etmediğini söyleyen antrenör Ali Saygılı, “Naciye teyzeyi ben çalıştırıyorum. Yaklaşık 3 yıldır burada boks yapıyor. Haftanın 3 günü 2 saat antrenman yapıyor. Antrenmana gelmesi için yağmur, çamur, kar fark etmiyor. Hiç kaçırmıyor antrenmanlarını. Doktor kontrolünde geliyor. 65 yaş üstü için sağlık ocağından aldığı onaylı kağıt ile sokağa çıkma kısıtlamasına tabii olmuyor. Sağlık için olduğundan dolayı Naciye teyzeye izin verildi” şeklinde konuştu.