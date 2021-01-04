Kazanan daima haklıdır

Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ın oyun içindeki önemli mimarı. Kayserispor karşısında forma giyemeyecek olması, 90 dakika içinde Beşiktaş'ı nasıl etkileyecekti? 10 maçta, 6 asist çok önemli bir katkıydı çünkü.

Tam 10 dakika tek taraflı maç izledik. Kayserispor hiç çıkmadı. Beşiktaş rakip yarı sahaya yerleşti.

Çok kalabalık bölgede, bireysel yetenekler önemlidir. N'Koudou penaltıyı aldı. Attığı son 4 penaltıda, bu maçla birlikte ikisini kaçıran Mensah, sanırım penaltıcı olmadığını anlamıştır.

Genç kaleci Doğan kurtardığı penaltı ile takımının mücadele gücünü biraz arttırdı. 10 maçtır kazanamayan Kayserispor, psikolojik gerginliğini atlatmak amacındaydı, kaçan penaltı sonrası. Kayserispor, Beşiktaş'ın kendi yarı sahasına yerleşmesine yine müsade etti. Bu anlarda, santrfor koşuları önemlidir, atakta olan takım için. Dikine pas ve buna yapılacak koşular, savunma yapanı hataya zorlar. Jose Mourinho'nun dediği gibi, maçı kaleler olmadan oynayamazsınız. Kaleyi düşüneceksiniz. Doğru değil mi? Şut atacaksınız, mesela.

Ön alanda pres yapma düşüncesi yerinde ama uygulamaya gelince topu kaptıktan sonra, kilit pas atımı zayıf kalınca, sıkıcı futbol çıkıyor ortaya.

Beşiktaş’ın önceki haftalardaki keyif veren futbolu, Kayseri'de yoktu. 61 dakika oyunda kalan Güven herhalde, Sergen Yalçın için hayal kırıklığı yaratmıştır. Çünkü çok top kaybetti. Maça etkisi sıfırdı. Ve oyun öyle bir yola girdi ki, tam bir şans golüne ihtiyacı vardı, Beşiktaş'ın.

Yine penaltı kararı. Dakikası enteresan. Son dakikalar artık N'Koudou kaçırmadı. Hasic finali yaptı.

Bazen kötü oynarken de kazanacaksın.