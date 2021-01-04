Kayserispor, Samet Aybaba’nın görevine son verdi

İHA ve DHA’nın son dakika bilgisine göre; Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş’a karşı alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör Samet Aybaba’nın görevine son verme kararı aldı.

Süper Lig’de haftalardır kazanamayan ve ligde son sırada yer alan Kayserispor, 16. hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Beşiktaş’a da 2-0 mağlup oldu. Maçtan sonra istifa ettiği haberlerine yanıt veren 65 yaşındaki teknik adam, “İstifa ettiğimden benim haberim yok” ifadelerini kullanmıştı.

Kayserispor Kulübü, konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Kayserispor, Samet Aybaba ile 8 Süper Lig maçına çıktı. Bu maçlarda 4 beraberlik 4 yenilgi alan sarı kırmızılı ekip 5 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü.

Aybaba yönetiminde alınan sonuçlar şu şekilde:

Galatasaray-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Karagümrük 0-0

Göztepe-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Trabzonspor 0-0

Antalyaspor-Kayserispor 2-0

Kayserispor-Konyaspor 1-2

Gençlerbirliği-Kayserispor 3-2

Kayserispor-Beşiktaş 0-2

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