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Sözcü

MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 0-3 Fenerbahçe

Başakşehir galibiyeti sonrasında 15. haftayı BAY geçen Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 yenerek 29 puanla 4. sıraya yükseldi. Sarı-lacivertlilerin ilk iki golünü sezon başında Kasımpaşa'dan transfer edilen Thiam ve diğer golünü Ferdi kaydetti.

Güncellenme: 21:04, 04/01/2021
Haberler Fenerbahçe
MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 0-3 Fenerbahçe

Süper Lig’in 16. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 3-0 kazanarak üst üste 2. galibiyetini aldı.

Bu sonuçla Kasımpaşa 16 maç sonunda 19 puanla 13. sırada kalırken, Fenerbahçe ise haftayı 15 maçın ardından 29 puanla 4. sırada tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Perşembe günü sahasında Alanyaspor ile oynayacak. Mavi-beyazlılar ise ligin 17. haftasını BAY geçecek.

İLK YARIDA THIAM FIRTINASI

Dakikalar 13’ü gösterdiğinde sol kanattan yapılan ortada Pelkas ile hava topuna çıkan savunmanın uzaklaştıramadığı top Thiam’ın önünde kaldı. Senegalli forvet düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek bu sezonki ilk golünü attı: 1-0.

45+1’de ise Pelkas’ın çok şık asistiyle Thiam savunmanın arkasına sarktı. Sağ kanattan ceza sahasın giren Thiam kaleci Ramazan’ı bir kez daha mağlup edip 2. golünü kaydetti.

NOKTAYI FERDİ KOYDU

Oyuna 79. dakikada Sinan Gümüş’ün yerine giren Ferdi Kadıoğlu da 86. dakikada bu sezon ilk golünü atmayı başardı.

Ozan Tufan orta sahada kazandığı topla hızlıca rakip sahaya koştu. Sağ kanattan koşan Ferdi önünde bulduğu topta kalesinden açılan Ramazan’ın üzerinden aşırtma şutla topu filelere gönderdi: 3-0.

KASIMPAŞA 0-3 FENERBAHÇE

  • GOL! 86′ Fenerbahçe Ozan ile kazandığı topta hızlı hücuma çıktı. Ozan’ın pasında topla buluşan Ferdi, kalecinin üzerinden aşırtma vuruşla skoru 3-0’a getirdi.
  • 69′ Pelkas bu kez kendisi gole yaklaştı. Ancak ceza sahası içinden çektiği şut direğin dibinden auta çıktı.
  • 60′ Fenerbahçe’nin hızlı hücumunda Pelkas’ın içeri yaptığı orta Thiam’ı geçti, Sinan’ın önünde kaldı. Kayarak şutunu çeken Sinan’ın topunu kaleci Ramazan kontrol etti.
  • 46′ Maçta ikinci yarı başladı.
  • Karşılaşmada ilk yarı Fenerbahçe’nin 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
  • GOL! 45+1′ Pelkas-Thiam işbirliği! Yunan oyuncunun savunmanın arkasına attığı pasta hızlanan Thiam, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 2-0.
  • 36′ Fenerbahçe, Valencia ile topu filelere gönderdi ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü saymadı.
  • GOL! 13′ Mert’in sol kanattan içeriye çevirdi, savunmanın uzaklaştıramadığı top Thiam’ın önünde kaldı, bekletmeden vuruşunda konuk ekip 1-0’lık üstünlüğü yakaladı.
  • 8′ Pelkas’ın sağ kanattan ceza sahasına girip pasını verdiği Thiam, şutunu çekti ancak top farklı şekilde auta gitti!
  • 1′ Karşılaşma Fenerbahçe’nin vuruşuyla başladı.
Fenerbahçe Kasımpaşa süper lig
Yayınlanma Tarihi:17:50,