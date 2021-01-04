MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 0-3 Fenerbahçe

Süper Lig’in 16. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 3-0 kazanarak üst üste 2. galibiyetini aldı.

Bu sonuçla Kasımpaşa 16 maç sonunda 19 puanla 13. sırada kalırken, Fenerbahçe ise haftayı 15 maçın ardından 29 puanla 4. sırada tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Perşembe günü sahasında Alanyaspor ile oynayacak. Mavi-beyazlılar ise ligin 17. haftasını BAY geçecek.

İLK YARIDA THIAM FIRTINASI

Dakikalar 13’ü gösterdiğinde sol kanattan yapılan ortada Pelkas ile hava topuna çıkan savunmanın uzaklaştıramadığı top Thiam’ın önünde kaldı. Senegalli forvet düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek bu sezonki ilk golünü attı: 1-0.

45+1’de ise Pelkas’ın çok şık asistiyle Thiam savunmanın arkasına sarktı. Sağ kanattan ceza sahasın giren Thiam kaleci Ramazan’ı bir kez daha mağlup edip 2. golünü kaydetti.

NOKTAYI FERDİ KOYDU

Oyuna 79. dakikada Sinan Gümüş’ün yerine giren Ferdi Kadıoğlu da 86. dakikada bu sezon ilk golünü atmayı başardı.

Ozan Tufan orta sahada kazandığı topla hızlıca rakip sahaya koştu. Sağ kanattan koşan Ferdi önünde bulduğu topta kalesinden açılan Ramazan’ın üzerinden aşırtma şutla topu filelere gönderdi: 3-0.

KASIMPAŞA 0-3 FENERBAHÇE