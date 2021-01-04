Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına da çift forvet çıkacak!

Fenerbahçe, Süper Lig'de 16. haftanın kapanış maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Başakşehir galibiyetinin ardından bir başka İstanbul takımını daha yenerek yeni yıla kayıpsız başlamak istiyor.

Sarı-lacivertlilerde, sakatlıkları bulunan Tolga, Perotti ile hasta olan Caner ve Serdar Aziz yok. Test sonuçları negatife dönen Ozan Tufan ve Luiz Gustavo'nun durumuna Teknik Direktör Erol Bulut karar verecek.

Kanatlarda Pelkas-Valencia

Kasımpaşa’da Jeanvier, Tarkan, Hajradinovic ve Koomson sakat, Aytaç kart cezalısı. Bulut, Başakşehir maçında olduğu gibi Fenerbahçe'yi bu maçta da çift forvetle (4-4-2 dizilişiyle) sahaya sürecek. Hücum hattı, Ademi ile eski Kasımpaşalı Thiam'dan oluşacak. Orta saha merkezde Sosa ve Mert Hakan; solda Pelkas, sağda ise Valencia'nın görev yapması bekleniyor.

Koruma kalkanı

Art arda yaşanan sakatlıklar ve pandeminin gidişatı, Fenerbahçe'de alınan önlemleri arttırdı. Futbolculara ekstra yük binmemesi için antrenmanlardaki çalışma temposu yeniden düzenlendi. Novak ve Gökhan Gönül gibi as futbolcular birçok antrenmanda tedbir amaçlı salon çalışmaları yaptı. Ayrıca oyunculara bu süreçte zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, sadece ev ile tesis arasında gidip gelmeleri konusunda ciddi uyarılarda bulunuldu.

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