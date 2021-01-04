Fenerbahçe 3 maç sonra gole izin vermedi

Fenerbahçe, ligde son haftalarda savunmada yaşadığı sorunlar nedeniyle fazla gol yemesiyle eleştirilirken, 3 maç sonra kalesini Kasımpaşa mücadelesinde gole kapattı. Fenerbahçe, son olarak 11. haftada Yukatel Denizlispor’a karşı 2-0 galip gelmiş ve gol yememişti.

Sarı-lacivertliler; Yeni Malatyaspor’a 3-0, Gaziantep FK’ya 3-1 mağlup olmuş ve Başakşehir’i 4-1 yenmişti.

SAMATTA 42 GÜN SONRA

Fenerbahçe’nin Tanzanyalı forveti Samatta, 42 gün sonra kadroya dahil edildi. Yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle takımından ayrı kalan 28 yaşındaki futbolcu, son olarak 24 Kasım'da Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Sivas Belediyespor maçında forma giymişti. Samatta, Kasımpaşa karşısında yedek kulübesinde başlarken, maçın 74. dakikasında Enner Valencia'nın yerine oyuna dahil oldu.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ TAM KADRO

Fenerbahçe’nin Kasımpaşa ile oynayacağı maç için yönetim kurulu üyeleri stada eksiksiz geldi. Başkan Ali Koç, yöneticiler Erol Bilecik, Burhan Karaçam, Burak Kızılhan, Sevil Zeynep Becan, Fethi Pekin, Kemal Danabaş, Simla Türker Bayazıt Kasımpaşa maçını tribünde takip etti.