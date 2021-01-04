Ekuban’a yazık olurdu

Trabzonspor, oyun üstünlüğünü baştan sona kadar elinde tuttu. Disiplinliydi, ön alanda baskı yaparak maça başladı ve kaptığı toplarla etkili ataklar geliştirdi. Ekuban'ın dönüşü Trabzonspor için çok şey demek. Süper Lig'in belki de en önemli hücum oyuncusu.

Hava toplarında etkili, süratli, güçlü ve çok iyi bir pasör. Attığı kafa golü, şanssız şekilde VAR'dan döndükten sonra iki müthiş top kesti. Flavio yapamadığı vuruşla o nefis ortaya yazık etti. İlk yarının sonlarında da bu kez Nwakaeme, Ekuban'ın asistini harcadı.

Trabzonspor'un sorunu zaten kalite eksikliği. Djaniny, Flavio ve Afobe gibi isimler Ekuban ve Nwakaeme kalitesine ayak uyduramıyor. Böyle olunca da hücumda zorlanan bir takım izliyoruz.

İkinci yarının başında Nwakeme ile gelen gol sonrasında oyun üstünlüğü yine konuk ekipteydi. Ancak Balkovec'in orta kesmek isterken yaptığı vuruş nefis bir gol oldu.

Maçın yıldızı Ekuban'ın topla müthiş giderek gücünü ve tekniğini kullanıp attığı gol, kendisi ve takımı adına adaletin tecelli etmesini sağladı. Açıkçası dün Trabzonspor kazanamasaydı Ekuban'ın hırsı, mücadele gücü ve ortaya koyduğu performansa çok yazık olurdu.