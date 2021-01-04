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Sözcü

Altınordu’nun efsane oyuncusu vefat etti

Altınordu'nun en yaşlı efsane futbolcusu Matteo Vitali, 98 yaşında hayatını kaybetti.

Güncellenme: 13:55, 04/01/2021
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Altınordu’nun efsane oyuncusu vefat etti

İzmir’de 1923’te kurulan Cumhuriyet’le yaşıt kulübü Altınordu’nun efsane futbolcularından Matteo Vitali, 98 yaşında yaşlılık nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

İtalyan bir ailenin çocuğu olan 19 Kasım 1922 İzmir doğumlu Vitali, 1942-58 yılları arasında 16 yıl Altınordu formasını terletti. Kırmızı-lacivertliler, Vitali’nin vefatıyla Sait Altınordu’nun takım arkadaşı da olan en yaşlı Altınordulu futbolcusunu kaybetmiş oldu. Attığı goller nedeniyle, “Endaksi (Tamam) Vitali” lakabıyla anılan Matteo Vitali’nin cenazesi cuma günü saat 11.00’de Karşıyaka Soğukkuyu Hristiyan Mezarlığı’nda yapılacak törenle toprağa verilecek.

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