Ali Koç: İnşallah TFF ile dumanla iletişim kurmak zorunda kalmayız

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-0’lık skorla mağlup etti. Thiam (2) ve Ferdi Kadıoğlu’nun golleriyle kazanan ve haftayı 29 puanla 4’üncü sırada tamamlayan sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç, Recep Tayyip Erdoğan Stadı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. VAR ile ilgili devam eden şikayetlerin altını çizen Koç, Kasımpaşa karşısında verilmeyen penaltı pozisyonu ile ilgili de değerlendirmede bulundu. İşte Ali Koç’un açıklamalarından satır başları:

‘NE KADAR ÇOK BAĞIRILIRSA MEYVESİ ALINIYOR’

”Kabus gibi geçen bir seneyi geride bırakıyoruz, Allah bir daha böylesini göstermesin. Son birkaç haftadır enteresan olaylar yaşanıyor. Ne kadar çok bağırılırsa, şikayet edilirse sanki birkaç hafta sonra meyvesi alınıyor. Maçlar oynanırken Fenerbahçeliler dışında da tweet atanlar oluyor, bugün onlardan bir şey yok mu?”

‘ŞAŞIRIYORUZ, ENDİŞELENİYORUZ…’

”VAR’da verilen kararlarla lig tablosunun şekillendiği birkaç haftayı geride bıraktık. VAR odasında tepki koyanların sonrasında yaşadıkları. Bugün bizim penaltı pozisyonumuz en azından VAR’da izlenmeliydi. Bu maçta 2 VAR’lık pozisyon var, biri penaltı pozisyonumuz. Bizimkini izledim devre arasında, maçın sonunda da Kasımpaşa’nın penaltısının VAR’a çağrılmayı hak edecek bir pozisyon olduğunu ifade ediyorlar. Şaşırıyoruz, endişeleniyoruz, bu nasıl bu kadar devam edecek?”

‘ALINAN ENTERESAN KARARLAR VAR’

”Sizlere de tek tek sorduğumuzda penaltı olduğunu söylüyorsunuz bugünkü pozisyonun. Şampiyonluk yarışındaki diğer takımların maçlarında VAR’a çağırılan pozisyonlar, bizde çağırılmayanlar… Federasyonumuzun hukuk ve disiplin kurullarının aldığı enteresan kararlar var. Futbol tarihimizde bugüne kadar 1-2 defa olmuş, kart kararının affedilmesi, değiştirilmesi var ki hatalı karar olduğuna ben de inanıyorum. Benim başkanlık dönemimde asarız, keseriz, şöyle, böyle yaparız demiyoruz, demediğimiz için zaman zaman tepki de alıyoruz. Bütünsel bakış açısıyla yaklaşıyoruz. ”

‘TFF’YE MEKTUP YAZDIK CEVAP DAHİ VERİLMİYOR’

“Kurumsal hayatta, ligin en önemli paydaşlarından biri, haftalardır yaşanan sıkıntılarla ilgili son derece yapıcı önerilerle mektup yazıyor, Türkiye’nin futbol yöneten insanları cevap yazmaya gerek görmüyor anlaşılan. TFF’ye bir mektup yazdık. Cevap dahi vermeye tenezzül etmediler. Bizim konuştuğumuz belki anlaşılmıyor, yabancı dil gibi geliyor, demek ki başka bir dil konuşmamız gerekiyor. Yapıcı eleştirilerle birlikte öneriler olan mektuba cevap dahi verilmiyor. Biz de önümüzdeki alternatifler seçeneklere yönelmek zorundayız. İnşallah TFF ile dumanla iletişim kurmak zorunda kalmayız.”

İLGİLİ HABER MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 0-3 Fenerbahçe

‘1-2 TAKVİYE OLACAK’

”Bizim transferde bir yoğurt yiyişimiz var. ‘Oldu, olacak’ demiyoruz. Kontenjan ve limitler noktasına bakacağız, hocamızın tercihlerine bakacağız ve bir karar vereceğiz. Bu forma için, bu arma için sonuna kadar savaşacak, ölümüne mücadele edecek ruha, takım anlayışına yaklaşıyoruz. Son zamanlarda bu eksikti. Fenerbahçe bu ruhu sahaya koyduğunda, kötü oynadığında bile 3 puanı alır. 1-2 takviye olacak. Hem hocamız, hem scoutlar bir şeyler sundular, karar vereceğiz. Geçmişin aksine, transfer penceresinde maçlar olmazdı, şimdi iki misli maç var, dolayısıyla dengeli gitmemiz gerekiyor.”