Yürekli hakem

Allah insanı hakem ile hekimin umuduna düşürmesin. Sen üzerine alınma Abdülkadir hocam(!). 4 büyükler namını geçtiğimiz sezon duydu. Müthiş bir diş hekimisin ama dişi mıknatısla çekiyorsun.

Narkozu da karneyle ver ki kırmızı kart yediğine pişman olsun 4 büyükte oynayan futbolcular… Emre'ye verdiğin kırmızı sonuna kadar doğru. Fakat aynı kartı Marcao'ya ya da son dakikada uçan tekmeyle gelen Gökdeniz'e verseydin de yürekli hakemsin diye alkışlasaydık. Vallahi büyük takımlar senden çektiği kadar kimseden çekmedi(!).

Dünya çapında bir golcün olsa neye yarar? Kulübünün tek kuruş geliri yok, sana eşek yüküyle para ödüyor nasılsa, yat babam yat. Kaç aydır yoksun, giriyorsun sakatlanıyorsun. Bu kadar mı ‘camdan adam'sın?.. Eğer biraz onurun varsa futbol aşkına bırak git. Git de futbola aç birisi oynasın. Gençler hazır bekliyor.

Antalya’yı konuşmuyorum bile…

Gelen, giden golünü atıyor. Kabullenmişler beraberliği, belki gol buluruz diye pusuya yatmışlar. Ersun Hoca için de kader maçı ya…

Kontra ile şans arayadursun Galatasaray uyuyor nasıl olsa.

Bir ordunun komutanı askerinin başında olmalı diye yazmıştım. Keskin sirke küpüne zarar işte! Fatih Terim, takımın başında yoksa Galatasaray da böyle oynar. Lakayt, ‘rahat kazanırız' tavırları var ya..ç

Asgari yakaladığın pozisyonu kaçırırsan işte böyle beraberliğe razı olursun. Kötü oynadılar diyemem ama kapanan takımlara karşı formül üretemezsen puan kaybı kaçınılmaz olur. Üstelik kendi evinde…

Lig uzun nasıl olsa böyle oynayıp kazanacağınız maçlar da bulunur.