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Trabzonspor yara sardı

Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü mağlup etti.

Güncellenme: 18:21, 03/01/2021
Haberler Futbol
Trabzonspor yara sardı

Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük’ü mağlup ederek geçtiğimiz hafta aldığı Galatasaray mağlubiyetinin yaralarını sardı. Trabzonspor’u galibiyete taşıyan goller Nwakaeme ve Ekuban’dan gelirken, Karagümrük’ün golünü Balkovec kaydetti.

İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Trabzonspor, 46. dakikada Serkan’ın pasında Nwakaeme’nin ağlara gönderdiği top sonrası öne geçti. Karagümrük, 70. dakikada Balkovec ile beraberliği yakalarken, son sözü 81. dakikada Ekuban söyledi. Topu ağlara gönderen Ganalı forvet, takımına üç puanı kazandıran isim oldu.

Bu galibiyetle Trabzonspor puanını 23 yaparken, Karagümrük 21 puanda kaldı.

Fotoğraf: Fatih Erdoğdu

AVCI 347 GÜN SONRA

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 347 gün aradan sonra Vodafone Park'ta sahaya çıktı. Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş Teknik Direktörü olarak göreve başlayan ancak ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte ilk olarak 19 Ocak'taki Sivasspor maçında, ardından da 22 Ocak'ta Türkiye Kupası'nda oynanan Erzurumspor karşısında alınan mağlubiyetler sonrasında görevine son verilen Avcı, 347 gün sonra bu kez Trabzonspor Teknik Direktörü olarak Vodafone Park'ta boy gösterdi.

Abdullah Avcı, yaklaşık bir yıl sonra döndüğü Vodafone Park’tan üç puanla ayrılmayı başardı.

Fotoğraf: Fatih Erdoğdu

TARAFTARIN STADYUM İSYANI

Süper Lig'de hem antrenman tesisi hem de stadı olmayan tek takım durumundaki Karagümrük, Trabzonspor'u Vodafone Park'ta ağırlarken, bu sezon resmi maçlarda 6. farklı statta ev sahibi olarak sahaya çıktı.

Günler öncesinden Vodafone Park'taki maç için hazırlıklarına başlayan Karagümrüklü taraftarlar, hazırladıkları pankartları stada astı. Her Beşiktaş maçında tribünlerde siyah-beyaz olarak ‘Karagümrüklüler' olarak yer alan pankart bu kez semtin kendi takımı için hazırlandı. ‘Ömür biter bu sevda bitmez' ve ‘Selamınaleyküm Karagümrük geldi' pankartları asan taraftarlar, stat için mesaj vermeyi de unutmadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun sosyal medyadan vatandaşlara sorduğu “Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan beklentiniz nedir?” sorusunu cevap yağmuruna tutan kırmızı-siyahlı taraftarlar tesis ve stat konusunda birçok mesaj gönderirken Vodafone Park'a da ‘Karagümrük Stadını İstiyor' pankartı astı.

OMAR UNUTULMADI

Karagümrük-Trabzonspor karşılaşması öncesinde kırmızı-siyahlı takımın önemli isimlerinden Jimmy Durmaz, yılbaşı gecesi havai fişek patlaması nedeniyle yüzünden yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden Omar Elabdellaoui'yi unutmadı. Jimmy Durmaz, üzerinde Omar'a geçmiş olsun mesajı olan tişörtle sahaya çıktı ve bu şekilde ısındı.

Karagümrük Kulübü de sosyal medya hesabından Omar Elabdellaoui'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Cem Satman, Serkan Çimen

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan, Roco, Fatih, Balkovec, Biglia (Vato Arveladze dk. 35), Koray, Ndiaye, Jimmy (Muhammed dk. 79), Alparslan (Mevlüt dk. 72), Sobiech

Yedekler: Aykut Özer, Murat, Aksel

Teknik Direktör: Şenol Can

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hosseini, Edgar Ie, Marlon, Flavio (Abdülkadir Ömür dk. 72), Nwakaeme, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Ekuban (Kamil Ahmet dk. 90+1) Djaniny (Afobe dk. 83)

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin, Campi, Pereira, Faruk Can, Safa, Yusuf

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Nwakaeme (dk. 46), Ekuban (dk. 81) (Trabzonspor), Balkovec (dk. 70) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Hosseini, Abdulkadir Parmak, Marlon, Lewis Baker (Trabzonspor), Balkovec, Vato Arveladze (Fatih Karagümrük)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Karagümrük 1-2 Trabzonspor

  • 10′ Baker'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa iyi yükselen Ekuban'ın vuruşu ağlarla buluştu. Ancak hakem Ali Palabıyık, VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
  • 17′ Savunmadan çıkarken Balkovec topu Ekuban'a kaptırdı. Bu oyuncunun sağ kanattan bekletmeden ceza sahasına yaptığı yerden ortaya Flavio'nun kale önündeki vuruşu yandan auta gitti.
  • 40′ Karagümrük yarı sahasından gelen hava topunda Trabzonspor savunması anlaşmazlık yaşayınca Sobiech ceza alanı içinde meşin yuvarlağı önünde buldu. Bu futbolcunun vuruşunu savunma araya girerek kornere gönderdi.
  • GOL! 46′ Sağ kanattan Ekuban’un ceza sahası içine yerden yaptığı ortaya arka direkte Nwakaeme’nin kayarak vuruşu direğin hemen yanından dışarı çıktı.46. dakikada Serkan Asan'ın sağ kanattan ceza sahasına içine yaptığı ortada Nwakaeme'nin kale önündeki vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
  • 58′ Savunmadan çıkarken kaptırılan topta Balovec pasını ceza sahası içi sol tarafında bulunan Ndiaye'ye aktardı. Bu futbolcunun terse yaptığı ortada Koray Altınay'ın sağ çaprazdan vuruşu yan ağlarda kaldı.
  • GOL! 70′ Jimmy Durmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda içeriye yapılan ortada savunmanın uzaklaştırma istediği top ceza sahası içi sol çaprazda Balkovec'in önünde aldı. Bu oyuncunun orta şut karşımı yaptığı vuruş filelere gitti. 1-1
  • GOL! 81′ Orta saha mücadelesinde Karagümrüklü oyunculardan seken topu önünde bulan Ekuban, içeriye kadar kat edip rakibini çalımlayarak çektiği şutla takımını öne geçiren golü attı. 1-2
karagümrük trabzonspor
Yayınlanma Tarihi:17:56,