Trabzonspor yara sardı

Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük’ü mağlup ederek geçtiğimiz hafta aldığı Galatasaray mağlubiyetinin yaralarını sardı. Trabzonspor’u galibiyete taşıyan goller Nwakaeme ve Ekuban’dan gelirken, Karagümrük’ün golünü Balkovec kaydetti.

İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Trabzonspor, 46. dakikada Serkan’ın pasında Nwakaeme’nin ağlara gönderdiği top sonrası öne geçti. Karagümrük, 70. dakikada Balkovec ile beraberliği yakalarken, son sözü 81. dakikada Ekuban söyledi. Topu ağlara gönderen Ganalı forvet, takımına üç puanı kazandıran isim oldu.

Bu galibiyetle Trabzonspor puanını 23 yaparken, Karagümrük 21 puanda kaldı.

AVCI 347 GÜN SONRA

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 347 gün aradan sonra Vodafone Park'ta sahaya çıktı. Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş Teknik Direktörü olarak göreve başlayan ancak ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte ilk olarak 19 Ocak'taki Sivasspor maçında, ardından da 22 Ocak'ta Türkiye Kupası'nda oynanan Erzurumspor karşısında alınan mağlubiyetler sonrasında görevine son verilen Avcı, 347 gün sonra bu kez Trabzonspor Teknik Direktörü olarak Vodafone Park'ta boy gösterdi.

Abdullah Avcı, yaklaşık bir yıl sonra döndüğü Vodafone Park’tan üç puanla ayrılmayı başardı.

TARAFTARIN STADYUM İSYANI

Süper Lig'de hem antrenman tesisi hem de stadı olmayan tek takım durumundaki Karagümrük, Trabzonspor'u Vodafone Park'ta ağırlarken, bu sezon resmi maçlarda 6. farklı statta ev sahibi olarak sahaya çıktı.

Günler öncesinden Vodafone Park'taki maç için hazırlıklarına başlayan Karagümrüklü taraftarlar, hazırladıkları pankartları stada astı. Her Beşiktaş maçında tribünlerde siyah-beyaz olarak ‘Karagümrüklüler' olarak yer alan pankart bu kez semtin kendi takımı için hazırlandı. ‘Ömür biter bu sevda bitmez' ve ‘Selamınaleyküm Karagümrük geldi' pankartları asan taraftarlar, stat için mesaj vermeyi de unutmadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun sosyal medyadan vatandaşlara sorduğu “Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan beklentiniz nedir?” sorusunu cevap yağmuruna tutan kırmızı-siyahlı taraftarlar tesis ve stat konusunda birçok mesaj gönderirken Vodafone Park'a da ‘Karagümrük Stadını İstiyor' pankartı astı.

OMAR UNUTULMADI

Karagümrük-Trabzonspor karşılaşması öncesinde kırmızı-siyahlı takımın önemli isimlerinden Jimmy Durmaz, yılbaşı gecesi havai fişek patlaması nedeniyle yüzünden yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden Omar Elabdellaoui'yi unutmadı. Jimmy Durmaz, üzerinde Omar'a geçmiş olsun mesajı olan tişörtle sahaya çıktı ve bu şekilde ısındı.

Karagümrük Kulübü de sosyal medya hesabından Omar Elabdellaoui'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Cem Satman, Serkan Çimen

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan, Roco, Fatih, Balkovec, Biglia (Vato Arveladze dk. 35), Koray, Ndiaye, Jimmy (Muhammed dk. 79), Alparslan (Mevlüt dk. 72), Sobiech

Yedekler: Aykut Özer, Murat, Aksel

Teknik Direktör: Şenol Can

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hosseini, Edgar Ie, Marlon, Flavio (Abdülkadir Ömür dk. 72), Nwakaeme, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Ekuban (Kamil Ahmet dk. 90+1) Djaniny (Afobe dk. 83)

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin, Campi, Pereira, Faruk Can, Safa, Yusuf

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Nwakaeme (dk. 46), Ekuban (dk. 81) (Trabzonspor), Balkovec (dk. 70) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Hosseini, Abdulkadir Parmak, Marlon, Lewis Baker (Trabzonspor), Balkovec, Vato Arveladze (Fatih Karagümrük)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Karagümrük 1-2 Trabzonspor