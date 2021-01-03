Nefes kesen final… Atletico Madrid zirveyi sevdi

İspanya La Liga’nın 17. haftasında Estadio de Mendizorroza’da oynanan maçta Alaves, lider Atletico Madrid’i konuk etti. Son 6 dakikası nefes kesen maçta Atletico Madrid, son dakika golüyle liderlik koltuğunu korumayı başardı. Alaves, Laguardia’nın kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Karşılaşma beklendiği gibi temposuz başladı. Bir puana razı olan Alaves ile düşük tempoda oynamaya alışkın Atletico Madrid arasındaki maçın ilk yarısı, tam herkesi uyutacakken, Llorente sahneye çıktı. 41. dakikada Suarez’in asistini gole çeviren 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımının soyunma odasına 1-0 önde girmesini sağladı.

Öne geçtiği maçlarda genelde skoru korumayı başaran Diego Simeone’nin öğrencileri, maçın kontrolünü eline aldı. Rakibine pozisyon vermeyen, pozisyona girmek konusunda da pek hevesli olmayan Atletico Madrid’in işi, 63. dakikada Laguardia’nın kırmızı kart görmesiyle iyice kolaylaştı.

SUAREZ İPTEN ALDI

Maçın son bölümüne kadar 1-0’lık skor avantajını taşıyan Atletico Madrid, 84. dakikada Felipe’nin kendi kalesine attığı golle neye uğradığını şaşırdı. Yeniden öne geçmek için oyunu biraz hareketlendiren konuk ekip, 90. dakikada, Felix’in asistinde, tecrübeli golcüsü Suarez ile aradığı golü buldu. Maçın son dakikasında gelen bu gol, Atletico Madrid’e hem üç puanı getirdi, hem de liderlik koltuğunu korumasını sağladı.

Sezon başında olaylı bir şekilde Barcelona’dan gönderilen ve Atletico Madrid’e imza atan Suarez, bir gol bir asistle takımını galibiyete taşıyan isim oldu.

Puanını 38 yapan Atletico Madrid, iki maç eksiğine rağmen ezeli rakibi Real Madrid’in iki puan önünde liderliğini sürdürdü. Alaves ise 18 puanda kaldı.

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