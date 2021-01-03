Milan’ın bileği bükülmüyor

İtalya Serie A’nın 15. haftasında Milan, deplasmanda Benevento’yu 2-0’la geçti. En yakın takipçisi Inter’in farklı kazandığı haftada hata yapmayan ve namağlup liderliğini koruyan Milan’ın golleri penaltıdan Kessie ve Leao’dan geldi. Benevento, Caprari ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Milan’da Tonali kırmızı kart gördü.

Maça iyi başlayan Milan, kazanılan penaltı sonucu 15. dakikada Kessie ile öne geçti. Bu golden sonra rahatlaması ve farkı açması beklenen Milan, 33. dakikada Tonali’nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Konuk ekip, soyunma odasına tek gollü avantajla girmeyi başardı.

İkinci yarının hemen başında, 49. dakikada sahneye çıkan Leao, farkı ikiye çıkaran golü ağlara bıraktı. Rakibinin bir kişi eksik kalmasının da verdiği avantajla gol için baskıyı arttıran Benevento, 61. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Caprari, atışı gole çeviremeyince, ev sahibi ekip farkı bire indirme şansını değerlendiremedi.

ÇALHANOĞLU 90 DAKİKA OYNADI

Kalan dakikalarda 2-0’lık avantajını korumayı başaran ve kalesini gole kapatan Milan, mücadeleden üç puanla ayrılan taraf oldu. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldığı maçta 41. dakikada sarı kart gördü.

Ligde namağlup lider konumda bulunan Milan, puanını 37’ye yükseltirken, Benevento 18 puanda kaldı.

Serie A’da oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:

Inter 6-2 Crotone

Atalanta 5-1 Sassuolo

Cagliari 1-4 Napoli

Fiorentina 0-0 Bologna

Genoa 1-1 Lazio

Parma 0-3 Torino

Roma 1-0 Sampdoria

Spezia 0-1 Hellas Verona