MAÇ SONUCU | Samsunspor 2-1 Adanaspor

TFF 1. Lig’in 17. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor’u son dakika golüyle 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 33 puana yükselirken, konuk takımda 15 puanda kaldı.
22. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Celil Yüksek'in şutunu kaleci Nurullah 2 hamlede kontrol etti.
24. dakikada ceza sahası solunda topla buluşan Burak Çalık'ın şutu az farkla auta çıktı.
56. dakikada Savicevic’in orasına iyi yükselen Nadir’in kafa vuruşunu Karacic güçlükle kontrol etti.
62. dakikada Celil’in kullandığı serbest vuruşta Erkam kafa vuruşu ile topu kendi kalesine yolladı. 0-1
73. dakikada Burak’ın ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Kubilay gole çevirdi. 1-1
90+6. dakikada ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Guido’nun şutu filelerle buluştu. 2-1
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Seyfettin Ünal, Baran Eraslan
Samsunspor: Nurullah Aslan, Erhan Kartal, Boli, Erkam Reşmen, Kerem Can Akyüz, Oğuz Gürbulak (Buğra dk. 69), Savicevic (Yalçın dk. 89), Gyasi (Guidodk. 46), Gökhan Alsan (Kubilay dk. 58), Burak Çalık, Nadir Çiftçi (Ahmethan dk. 58)
Yedekler: Furkan, Caner, Enes
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Adanaspor: Karacic, Furkan Şeker, Donkor, Evren Korkmaz, Canbek Dilaver, Uğurcan Yazgılı (Cenk dk. 90+3), Celil Yüksel, Ömer Çiçek (Berkan dk. 80), Atalay Babacan (Serhat dk. 71), Belem Ergin Keleş (Ozan dk. 71)
Yedekler: Burak, Umut, Ahmet, Eren, Muhammet
Teknik Direktör: Semih Özü
Goller: Kubilay (dk. 73. pen.), Guido (dk. 90+6) (Samsunspor), Erkam (dk. 62 k.k.) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Erhan, Guido (Samsunspor), Furkan, Belem, Uğurcan (Adanaspor)