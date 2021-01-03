SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

MAÇ SONUCU | Samsunspor 2-1 Adanaspor

Samsunspor ligin ilk yarısının son haftasında Adanaspor'u 90+6'da Guido Koçer'in attığı golle 2-1 mağlup etti.

Güncellenme: 21:45, 03/01/2021
Haberler Alt Ligler
MAÇ SONUCU | Samsunspor 2-1 Adanaspor

TFF 1. Lig’in 17. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor’u son dakika golüyle 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 33 puana yükselirken, konuk takımda 15 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Celil Yüksek'in şutunu kaleci Nurullah 2 hamlede kontrol etti.

24. dakikada ceza sahası solunda topla buluşan Burak Çalık'ın şutu az farkla auta çıktı.

56. dakikada Savicevic’in orasına iyi yükselen Nadir’in kafa vuruşunu Karacic güçlükle kontrol etti.

62. dakikada Celil’in kullandığı serbest vuruşta Erkam kafa vuruşu ile topu kendi kalesine yolladı. 0-1

73. dakikada Burak’ın ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Kubilay gole çevirdi. 1-1

90+6. dakikada ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Guido’nun şutu filelerle buluştu. 2-1

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Seyfettin Ünal, Baran Eraslan

Samsunspor: Nurullah Aslan, Erhan Kartal, Boli, Erkam Reşmen, Kerem Can Akyüz, Oğuz Gürbulak (Buğra dk. 69), Savicevic (Yalçın dk. 89), Gyasi (Guidodk. 46), Gökhan Alsan (Kubilay dk. 58), Burak Çalık, Nadir Çiftçi (Ahmethan dk. 58)

Yedekler: Furkan, Caner, Enes

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Adanaspor: Karacic, Furkan Şeker, Donkor, Evren Korkmaz, Canbek Dilaver, Uğurcan Yazgılı (Cenk dk. 90+3), Celil Yüksel, Ömer Çiçek (Berkan dk. 80), Atalay Babacan (Serhat dk. 71), Belem  Ergin Keleş (Ozan dk. 71)

Yedekler: Burak, Umut, Ahmet, Eren, Muhammet

Teknik Direktör: Semih Özü

Goller: Kubilay (dk. 73. pen.), Guido (dk. 90+6) (Samsunspor), Erkam (dk. 62 k.k.) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Erhan, Guido (Samsunspor), Furkan, Belem, Uğurcan (Adanaspor)

adanaspor Samsunspor tff 1.lig
Yayınlanma Tarihi:21:44,