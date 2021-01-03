MAÇ SONUCU | Giresunspor 3-0 Tuzlaspor

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Giresunspor, Tuzlaspor'u konuk etti. Karşılaşma Giresunspor’un 3-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 35 puana yükselerek ligin ilk yarısını lider tamamladı. İstanbul ekibi ise 30 puanla 5. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Tuzlaspor'da Pucko hızla ilerleyerek ceza sahasına girdi. Pucko'nun şutunu kaleci Onurcan dışarı çıkardı.

25. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Traore kaleye şutunu gönderdi ancak kaleci Angeler gole engel oldu.

62. dakikada Traore'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Sergen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

75. dakikada Caner Hüseyin sol kanattan getirdiği topu ceza sahasında gönderdi. Ceza sahasında topla buluşan Balde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

81. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Balde kendisinin ikinci takımının üçüncü golüne imza attı. 3-0

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Özgür Yankaya, Ata Yıldırım, Sezgin Çınar

Giresunspor: Onurcan, Diarra, Hüsamettin (İshak dk. 90+1), Mehmet, Traore (Milinkovic dk. 77), Balde (Sadi dk. 89), Sergen, Sergio (Kerem dk. 89), Hayrullah, Uzodimma, Caner Hüseyin (Muhammet Himmet dk. 90+1)

Yedekler: Göktan, Arda, Yasin, Alperen, Fatih

Teknik Sorumlu: Ümit Şengül

Tuzlaspor: Angeler, İsmail, Yohou, Gökcan, Cajic, Ahmet (Özgür Can dk. 72), Arif (Aosman dk. 29), Pucko (Onur dk. 82), Erdem, Rosario, Yasin

Yedekler: Metin, Segbefia, Samet, Ferhat, Ferhat

Teknik Sorumlu: Taner Taşkın

Goller: Sergen Piçinciol (dk. 62), İbrahima Balde (dk. 77 ve 81) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Yasin Güreler, Aias Aosman, Ahmet Yazar, Rogerio Do Rosario (Tuzlaspor), Hüsamettin Tut, Mamadou Diarra (Giresunspor)