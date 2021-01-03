Maç sonucu | Çaykur Rizespor 1-1 Gençlerbirliği

Süper Lig 16. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor sahasında Gençlerbirliği’ni konuk etti.
Karşılaşmanın 8. dakikasında Milan Skoda’nın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı. Konuk ekip Gençlerbirliği 64. dakikada Soner Dikmen ile skoru 1-1’e getirdi ve mücadele bu sonuçla sona erdi.
Gençlerbirliği puanını 16 yaparken, Çaykur Rizespor 20 puana ulaştı.
- Stat: Çaykur Didi
- Hakemler: Suat Arslanboğa, Alparslan Dededeş, İsmail Şencan
- Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail (Michalak dk. 83), Donsah (Kemal dk. 76),
- Fabricio, Samudio, Adrade (Alberk dk. 82) Tunay, Skoda
- Yedekler: Tarık, Abdullah, Selim, Jovancic, Onur, Mithat, Doğan
- Teknik Direktör: Stjepan Tomas
- Gençlerbirliği: Nordfeldt, Polomat, Diego Angelo (Rahmetullah dk.46), Arda, Zargo Toure, Candeias, Piris da Motta , Dominik Furman (Murat Yıldırım dk. 46), Soner (Mustafa Hüseyin dk. 90) Sefa, Giovanni Sio (Mustafa dk. 46 )
- Yedekler: Ubeydi, Batuhan, İlker, Hasanalp, Kadir, Sami,
- Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
- Goller: Skoda (dk. 8) (Çaykur Rizespor), Soner (dk. 64) (Gençlerbirliği)
- Sarı Kart: Meriah, Adrade, Talbi, Tunay, Selim (Çaykur Rizespor), Sefa, Murat Yıldırım, Arda, Zargo Toure, Polomat
- (Gençlerbirliği)
- Maçtan dakikalar (İlk yarı)
- 4. dakikada Tunay'ın pasında topla buluşan Skoda vuruşunu yaptı. Kaleci Nordfeldt'ten seken topta Donsah'ın vuruşunda top bu kez savunmaya çarparak geri döndü. Topu önünde bulan Samudio'nun vuruşunda ise top az farkla auta çıktı.
- 8. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Moroziuk'un şutunda kaleciden seken topu karşılayan Skoda'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
- 37. dakikada Moroziuk'un sağ kanattan ortasında Skoda'nın kafa vuruşu üst direkten auta çıktı.
- Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
- 62. dakikada Çaykur Rizespor'da kullanılan köşe vuruşundan oluşan karambolde topa yönelen Skoda'ya Arda'nın
- müdahalesinde hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyon incelenerek
- penaltıdan önce Çaykur Rizesporlu oyuncuların topa el ile müdahale ettiği gerekçesi ile penaltı vuruşu iptal edildi.
- 64. dakikada sağ kanattan gerçekleşen Gençlerbirliği atağında Soner'in vuruşundan top filelerle buluştu. 1-1