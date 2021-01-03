Maç sonucu | Çaykur Rizespor 1-1 Gençlerbirliği

Süper Lig 16. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor sahasında Gençlerbirliği’ni konuk etti.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Milan Skoda’nın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı. Konuk ekip Gençlerbirliği 64. dakikada Soner Dikmen ile skoru 1-1’e getirdi ve mücadele bu sonuçla sona erdi.

Gençlerbirliği puanını 16 yaparken, Çaykur Rizespor 20 puana ulaştı.

Stat : Çaykur Didi

: Çaykur Didi Hakemler : Suat Arslanboğa, Alparslan Dededeş, İsmail Şencan

: Suat Arslanboğa, Alparslan Dededeş, İsmail Şencan Çaykur Rizespor : Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail (Michalak dk. 83), Donsah (Kemal dk. 76),

: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail (Michalak dk. 83), Donsah (Kemal dk. 76), Fabricio, Samudio, Adrade (Alberk dk. 82) Tunay, Skoda

Yedekler : Tarık, Abdullah, Selim, Jovancic, Onur, Mithat, Doğan

: Tarık, Abdullah, Selim, Jovancic, Onur, Mithat, Doğan Teknik Direktör : Stjepan Tomas

: Stjepan Tomas Gençlerbirliği : Nordfeldt, Polomat, Diego Angelo (Rahmetullah dk.46), Arda, Zargo Toure, Candeias, Piris da Motta , Dominik Furman (Murat Yıldırım dk. 46), Soner (Mustafa Hüseyin dk. 90) Sefa, Giovanni Sio (Mustafa dk. 46 )

: Nordfeldt, Polomat, Diego Angelo (Rahmetullah dk.46), Arda, Zargo Toure, Candeias, Piris da Motta , Dominik Furman (Murat Yıldırım dk. 46), Soner (Mustafa Hüseyin dk. 90) Sefa, Giovanni Sio (Mustafa dk. 46 ) Yedekler : Ubeydi, Batuhan, İlker, Hasanalp, Kadir, Sami,

: Ubeydi, Batuhan, İlker, Hasanalp, Kadir, Sami, Teknik Direktör : Mustafa Kaplan

: Mustafa Kaplan Goller : Skoda (dk. 8) (Çaykur Rizespor), Soner (dk. 64) (Gençlerbirliği)

: Skoda (dk. 8) (Çaykur Rizespor), Soner (dk. 64) (Gençlerbirliği) Sarı Kart : Meriah, Adrade, Talbi, Tunay, Selim (Çaykur Rizespor), Sefa, Murat Yıldırım, Arda, Zargo Toure, Polomat

: Meriah, Adrade, Talbi, Tunay, Selim (Çaykur Rizespor), Sefa, Murat Yıldırım, Arda, Zargo Toure, Polomat (Gençlerbirliği)