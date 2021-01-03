CANLI | Kayserispor-Beşiktaş

Süper Lig’in 16. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Kadir Has Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maçın başlama saati 19.00.

Ligde 9 maçtır kazanamayan sarı-kırmızılılar, ligde formda olan ve kazanması halinde liderlik koltuğuna oturacak olan Beşiktaş’ı devirip kötü gidişe son vermek istiyor.

Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada kazanması halinde liderlik koltuğuna oturacak olan Beşiktaş’ın tek hedefi kazanıp 31 puanla zirveye yerleşmek.

Maç öncesinde Kayserispor 14 maçla 10 puanda, Beşiktaş ise 14 maçla 28 puanda…

İLK 11’LER

Kayserispor: Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Sapunaru, Lopes, Ackah, Campanharo, Kvrzic, Lennon, Henrique, Kanga

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N’Sakala, Atiba, Josef, Mensah, Güven, N’Koudou, Larin