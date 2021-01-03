Karlar altında gol yağmuru

İngiltere Premier Lig’in 17. haftasında Arsenal, The Hawthorns Stadyumu’nda oynanan maçta West Bromwich Albion’u 4-0 mağlup etti. Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Arsenal’in gollerini Tierney, Saka ve Lacazette (2) kaydetti.

Akşam boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle stadyumun zemini beyaza büründü. Futbolcular ile maçtan önce bir görüşme gerçekleştiren halem, karşılaşmanın oynanmasına karar verdi. Stadyum görevlilerinin yoğun çabasıyla saha çizgileri görünür hale getirildi. Zemin de topun sekeceği kadar temizlendi.

Karşılaşma boyunca kar yağışı devam etse de, mücadelenin ertelenmesini gerektirecek bir durum ortaya çıkmadı.

Maça çok iyi başlayan Arsenal, 23. dakikada Tierney ve 28. dakikada Saka ile beş dakika arayla iki gol buldu. Soyunma odasına 2-0 önde giren Arsenal’de ikinci yarı sahneye Lacazette çıktı. 60 ve 64. dakikalarda ağları havalandıran Fransız golcü, farkın dörde çıkmasını sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca konuk ekip karlar altında oynanan maçı 4-0 kazanmayı başardı.

Bu galibiyetle Arsenal puanını 23 yaparken, West Bromwich Albion 8 puanda kaldı.