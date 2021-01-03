Fenerbahçe’den Edin Visca taarruzu! Deniz Türüç ve bir miktar para…

Başakşehir’e Fenerbahçe'den kiralık olarak giden Deniz Turüç'ün başarılı performansı transfer görüşmelerine neden oldu. Başakşehir, Deniz'i bonservisiyle birlikte almak için harekete geçince Fener'den flaş bir karşı hamle geldi.

Sarı-lacivertli yöneticiler, takasta Edin Visca'yı talep etti. Fenerbahçe, Deniz artı bir miktar parayla Medipol Başakşehir'in kapısını çalmayı planlıyor. Sezon başında Başakşehir'le kontratını 2025'e kadar uzatan 30 yaşındaki Boşnak kanat oyuncusunun Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı biliniyor.

Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun bu operasyonu bizz t yürüttüğü, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Visca ile görüştüğü ifade edildi.

Dereağzı’nda dev yenilik

Fenerbahçe’nin altyapısının merkezi olan Dereağzı Tesisleri'nde değişime gidilecek. 1907 Fenerbahçeliler Derneği'nin desteğiyle altyapıda yeni bir organizasyon yapılacak. Yeni organizasyonda altyapının ayrı bir bütçesi planlanırken maddi gelir sponsorluklardan karşılanacak. Avrupa standartlarına uygun bir akademi binası da hizmete girecek.

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