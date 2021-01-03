Dev maçta tek devrelik fırtına… Chelsea Mancester City

İngiltere Premier Lig’in 17. haftasında Manchester City, dev maçta Chelsea’yi Stamford Bridge’de 3-1 mağlup etti. İlk yarıda bulduğu gollerle sonuca giden Manchester City’ye galibiyeti getiren golleri İlkay, Foden ve De Bruyne kaydederken, Chelsea’nin tek sayısı uzatmada Hudson-Odoi’den geldi.

Maça fırtına gibi başlayan Manchester City, Chelsea ne olduğunu anlayamadan skoru 3-0’a getirdi. 18. dakikada İlkay, 21. dakikada Foden ve 34. dakikada De Bruyne’nin kaydettiği goller, konuk ekibin soyunma odasına üç farkla üstün girmesini sağladı. İkinci yarıda skoru korumayı başaran Manchester City karşısında 90+2. dakikada Hudson Odoi’nin attığı gol, Chelsea için teselliden öteye gidemedi.

Böylece ligde galibiyet serisini üçe çıkaran Manchester City, puanını 29 yaparak lider Liverpool’a bir adım daha yaklaştı. Liverpool’dan bir maçı eksik olan Manchester City, eğer o mücadeleyi de kazanırsa fark bire inecek. Galibiyet hasreti üç maça çıkan Chelsea ise 26 puanda kaldı.

LEICESTER DEPLASMANDA KAZANDI

Premier Lig’de bugün oynanan diğer maçta Leicester City, deplasmanda Newcastle United’ı Maddison ve Tielemans’ın golleriyle 2-1 yendi. Newcastle United’ın golü Carroll’dan geldi. Leicester City’de Çağlar, yedek kulübesinde başladığı maçta 79. dakikada Maddison’ın yerine oyuna dahil oldu. Cengiz Ünder ise mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Leicester City bu galibiyetle puanını 32’ye yükseltti. Newcastle United ise 19 puanda kaldı.

Ligde oynanması gereken Burnley-Fulham mücadelesi ise ertelendi.

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