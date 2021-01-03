Denizin kızları destan yazıyor: Yalıkavak Spor Kulübü

Eşsiz güzellikteki koyları, denizi ve doğasıyla sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da en önemli tatil cennetlerinden biri kabul edilen Bodrum'un adını dünyaya duyuran yeni bir markası var: Yalıkavak Spor Kulübü…

1987'de kurulan kulüp, Yalıkavak'ta yaşayan iki beden eğitimi öğretmeninin çabalarıyla 2006'da hentbol şubesi açtı. Aileler, öğretmenler tarafından tek tek ikna edildi, 2007-2008 yılında en küçüğü 2. sınıfa giden öğrencilerden kurulu kız hentbol takımı kuruldu.

‘Denizin kızları' böylece yolculuğuna başlamış oldu.

“Kimse beklemiyordu”

Tamamı beldede yaşayan öğrencilerden oluşan takımın hentbol antrenmanı için salonu yoktu. Betonda, çimde yapılan idmanlarla başlayan bu hikayenin bir destana dönüşeceğini kimse beklemiyordu o zamanlar. 8 yaşındaki kızını çekimser şekilde idmanlara gönderen Asbaşkan Selim Yıldız bile… Her şeye rağmen devam eden çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Önce bölgesel ve okul takımlarında dereceye giren Yalıkavakspor, 2016-17'de Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kadar yükseldi.

Rakip Muratpaşa

Yaş gruplarındaki şampiyonlukların ardından Yalıkavak, 2018-19'da Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye başladı. Geçen sezonu 3. bitiren takım, Avrupa'ya gitme hakkı elde etti. ‘Denizin gücü denizin kızlarında' sloganıyla başlayan yolculukta rota artık Avrupa'ydı. EHF Avrupa Kupası'nda mücadele eden kızlar, son 16 arasına girmeyi başardı. İlk kez bir mahalle takımı Avrupa'da son 16 turuna kaldı. Yalıkavak, Muratpaşa Belediye'yi elerse çeyrek finalist olacak.

İLGİLİ HABER Göksu Üçtaş Şanlı: `Türkiye`de kadın, kadın hariç her şey demek!`

“Kızlarla gurur duyuyoruz”

Asbaşkan Selim Yıldız, oynayacak salon bile bulamazken Bodrum Belediyesi ve bölgenin iş insanlarının desteğiyle başarının sürdüğünü anlattı. Yıldız “Kızların hepsinin yaşamları hentbolla değişti. Şimdi Avrupa'da oynuyoruz” dedi. Kulübün destekçilerinden olan Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar ise “Kızlarımızla gururlanıyoruz. Hem kadın sporcularımızın gelişimi ve hem de Bodrum'un kalkınması için bu tür örnekler çok önemli” diye konuştu.

İlke Yıldız: Hentbol hayatım oldu

“Hentbolla 8 yaşımda tanıştım. Çok küçük yaştan itibaren disiplini, sosyalleşmeyi, takım oyununu öğrendik. Sorumluluk bilinci kazandık. Başarımız motive ediyor. Küçük yaşta hedef belirlememi sağladı. İleriki zamanlarda da hentbola devam etmeyi çok istiyorum. Hentbol hayatım oldu.”

Reyhan Kaya: Köy takımıydık Avrupa’yı gördük

“Kimse bu kadar ilerleyeceğimizi düşünmemişti. Milli takıma seçildim, beden eğitimi öğretmenliği okudum. Bir köyde yaşarken yurtdışını, diğer şehirleri görme şansım oldu. Hentbol sayesinde dünyayı tanıdım.”