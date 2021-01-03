Biglia’nın sakatlığı hakkında ilk açıklama

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'a Vodafone Park'ta 2-1 mağlup olan ve ligdeki ilk iç saha yenilgisini alan Karagümrük'te Teknik Sorumlu Atılay Canel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını söyleyen Canel, “Bugün puan ya da puanlar almak istiyorduk. Oyuna iyi başladık diye düşünüyorum. Verdikleri mücadeleden dolayı oyuncu arkadaşlarımızı kutluyorum. Eksiklerimiz vardı. İkinci yarının başında gol yememiz ve Biglia'nın sakatlanıp oyundan çıkması planımızı olduğu gibi değiştirdi. Biglia'nın sağ arka adalesinde yırtık var. Golü yedikten sonra 1-1'e getirdik. Kaçırdığımız goller de var. Maçın normal hakkı bana göre beraberlikti. İkinci yediğimiz golde orta hakem, yan hakem ve dördüncü hakem golü görmedi, VAR hakemleri görmedi” ifadelerini kullandı.

“Artık İstanbul dışında stat arayacağız”

Alınan yenilgide eksiklerin etkisinin çok olduğunu ve ilk iç saha mağlubiyetini aldıklarını söyleyen Canel, “İç saha serisini bozduk. Deplasmanda da kazanamıyorduk. Şimdi bunu bozmamız lazım” dedi.

Bu sezon iç sahada 6 farklı statta boy göstermeleriyle ilgili de konuşan Canel, “Karagümrük sahasında 1. Lig, 3. Lig maçları oynanıyor ama ne hikmetse biz oynayamıyoruz. İstanbul'un çeşitli yerlerinde oynadık artık İstanbul dışı kaldı. Şu ana kadar bir tek Başakşehir stadı ve Galatasaray stadında maç yapmadık” diyerek sözlerini tamamladı.