Beşiktaş’ta 4 futbolcu için operasyon başlıyor! Sergen Yalçın’ın talimatları…

Beşiktaş’ta ‘temizlik' operasyonu bu hafta itibariyle başlıyor… Teknik heyet, sezonun ikinci devresinde İsimat Mirin, Douglas, Lens ve Ljajic'i kadroda düşünmüyor.

Siyah-beyazlı yönetim, bu futbolcuların menajerlerini İstanbul'a davet edecek. Mirin için Türkiye'den Kayserispor, Malatyaspor ve Hatayspor devrede. Beşiktaşlı idareciler, bu kulüplerle görüşüp Mirin'in kiralanması için her türlü kolaylığın sağlanacağını iletecek.

Douglas ayrılık konusunda yönetime fedakârlık yapabileceğini iletti. Ülkesinde yılbaşı tatilini geçiren Lens de Hollanda kulüpleriyle temas halinde. Adem Ljajic konusunda ise siyah-beyazlılar, Genoa ve Verona kulübünün temsilcileriyle görüşecek.

Sezonun ilk devresinde yabancı kontenjanına takılan Tyler Boyd'a yeniden lisans çıkarılacak. Yönetim, oynamayan bu oyuncular için 2.7 milyon Euro ödedi.

Başkan Çebi Hastanede

İkinci kez corona virüsüne yakalanan Ahmet Nur Çebi, aynı şekilde Covid-19 testi pozitif çıkan bir yöneticiyle birlikte dün hastaneye yattı. Doktorların tedbir amaçlı Çebi ile yöneticinin ateşini daha yakından takip etmek için bu yönteme başvurduğu öğrenildi.

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