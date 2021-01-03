Beşiktaşlı futbolcular galibiyeti Başkan Çebi’ye armağan etti

Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkan Beşiktaş, rakibini N'Koudou ve Hasic'in golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 31'e yükseltti ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmayarak liderlik koltuğuna oturdu.

Maç sonrasında Beşiktaşlı futbolcular, soyunma odasında verdikleri pozla galibiyeti, Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Başkan Ahmet Nur Çebi'ye armağan etti. Galibiyeti kutlayan futbolcular, teknik ekip ve idari personel, üzerinde Başkan Ahmet Nur Çebi'nin adının yazılı olduğu formayla poz vererek, Başkan Çebi'yi unutmadı. Futbolcular karşılaşmada attıkları gollerden sonra da Ahmet Nur Çebi yazılı formayla sevinçlerini göstermişlerdi.

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