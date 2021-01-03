Adnan Dalgakıran: Milletvekili ve kardeşinin yumruklu saldırısına uğradık

Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor’u 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, localarında yumruklu saldırıya uğradıklarını söyledi.

Maçın son düdüğünün ardından bir milletvekili ve kardeşinin localarını bastığını belirten Dalgakıran “Burada çok vahim bir olay yaşadık. Son dakikalardaki gerginlikten sonra, yöneticilerimizin locası, Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili sıfatı taşıyan bir şahıs ve kardeşi tarafından basıldı. Biri yönetici, biri görevli iki arkadaşımız yumruklandı. Bu çok acı bir şey… Burası ‘Patagonya’ değil… Biz derhal o milletvekili ve kardeşinden davacı olacağız. Kamera kayıtlarını istedik. Gereken şekilde bütün takibimizi yapacağız” dedi.

“SOKAK KABADAYISI GİBİ…”

Beşiktaş camiasının bu yaşanan olayın hesabını soracağının da altını çizen Dalgakıran “Bu ülkenin parlamentosunda, bu halkı, bu milleti temsil eden insanların, sokak kabadayısı gibi loca basıp, insanları dövmeye kalkması… Bu büyük camia bunun bedelini sorar. Soracağız da… Lütfen tekrar rica ediyorum, başkanımız da Fair-play'den bahsediyor. Biz Beşiktaş Kulübü olarak bu yönde hareket ediyoruz, hatta bunun sıkıntılarını çeksek de, bu efendiliğin sıkıntılarını çeksek de bu yönde devam etmeye de kararlıyız. Ancak bu tür saldırılarda bulunanlar, mutlaka ve mutlaka cezalandırılmalı. Biz Beşiktaş camiası olarak bunu çok yakından takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kayserispor yöneticilerinin olayla hiçbir ilgisi olmadığının da altını çizen Dalgakıran “Kayserili yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Kayseri ile ve Kayserili yöneticilerle hiçbir sorunumuz yok, zerre kadar sorunumuz yok. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bizi gayet iyi ağırladılar. Son derece misafirperverler. Zaten dostlarımız. Aynı camia içerisinde mücadele ediyoruz. Konunun onlarla hiçbir alakası yok açıkçası” şeklinde konuştu.

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BEŞİKTAŞ’TAN KINAMA

Beşiktaş Kulübü, Hes Kablo Kayserispor müsabakası sırasında yönetim kuruluna saldırıda bulunan kişileri kınadığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Futbol Takımımızın Süper Ligin 16’ncı haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı müsabakayı izlemek üzere Bş. Bld. Kadir Has Stadyumunda bulunan Yönetim Kurulu Üyelerimize, karşılaşmayı takip ettikleri locada saldırıda bulunan kişileri şiddetle kınıyoruz. Saldırıyı gerçekleştirenlerin ne Kayseri şehrimizi ne de Kayserispor camiasını temsil etmediklerini biliyor, futbolun güzelliğine gölge düşüren bu tür olayların bir daha asla yaşanmamasını tememni ediyoruz. Yönetim Kurulu Üyelerimize yapılan saldırıdan en az bizim kadar üzüntü duyduğuna yürekten inandığımız Kayserispor Camiasının Başkanı Sayın Berna Gözbaşı, Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebiyi telefonla arayarak üzüntülerini ifade etmiştir. Kulübümüz, Yönetim Kurulu Üyelerimize saldırıda bulunan kişiler hakkında hukuki süreç başlatacak ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır.”

Yönetim Kurulu Üyelerimize Yapılan Çirkin Saldırıyı Kınıyoruz!https://t.co/djmSDSoxDj — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 3, 2021

MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY’DAN AÇIKLAMA

Kayserispor-Beşiktaş karşılaşmasının ardından Kadir Has Stadyumu’nun çıkışında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Yöneticisi Adnan Dalgakıran’ın yaptığı açıklamaya, Milletvekili Baki Ersoy’dan yalanlama geldi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy yaptığı açıklamada, “Kimse Beşiktaş Spor Kulübü’nün locasını basmadı. Bu konuyla ilgili kamera kayıtları mevcuttur. Loca basan taraf biz değil, aksine onlardır. Çıkan arbedede kimin ne yaptığını görmedim ancak yumruk atan taraf biz değiliz” şeklinde açıklama yaptı.

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