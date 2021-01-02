Omar Elabdellaoui’nin üzücü hikayesi: Çocukları gülsün diye…

Galatasaray’da Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı talihsiz kaza taraflı tarafsız herkesi derinden yaraladı. Norveçli sağ bek, yüzünde patlayan havai fişek nedeniyle görme yetisini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırken olayın gerçekleşme süreci ise bir hayli dramatikti.

3 çocuğu olan Omar, özellikle down sendromu rahatsızlığı bulunan oğlu İbrahim'in havai fişekleri çok sevmesi nedeniyle yılbaşına özel evine düzenek hazırlattı.

Çocuklarının uykusunun gelmesi nedeniyle gece yarısını beklemeden fişekleri ateşlemek isteyen başarılı futbolcu, o esnada patlayıcı madde alev alınca iki gözünden de ağır yaralandı. Liv Hospital'e kaldırılan ve tedavisi devam eden Omar'ın durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Vedat Kaya, bir gözün diğerine göre daha hasarlı olduğunu belirtti.

Omar'ın kesin durumu önümüzdeki günlerde netleşecek.

“Allah canını bağışlamış”

Kazayı duyar duymaz soluğu hastanede alan Fatih Terim, dün de Omar'ı yalnız bırakmadı. Başarılı oyuncunun kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getiren Terim, “Büyük geçmiş olsun. Allah canını bağışlamış. Kendisiyle konuştum, ikimiz de biraz duygusallaştık. O yüzden dışarı çıktım. Herkesin duasına ihtiyacımız var” dedi ve şu sözleri ekledi:

“Olaya bir başka taraftan hiç bakmıyoruz. Çocuklarını mutlu etmek için yapılan bir olaya başka türlü de herhangi bir bakış açısından bakmaya gerek yok. Nasibimizde 2020, 2021 yılını hastanede geçirmek varmış dün. Herkesin duyguları aynı. Bu sevgi dolu yaklaşımız, bu gönülden isteğimiz yerini bulacaktır. Omar’a da manen bir destek olacaktır. O da şu anda bunun bilincinde. İnanıyorum ki birkaç günlük analizler, birkaç günlük doktorların yapacağı bazı testler onu lehine işleyecektir.”

“İsyan etmemek lazım”

“Benim ruh halim iyi olmak zorunda. Ama ben şöyle bir anlayışa sahibim. Muhakkak ki başa gelen her şeyin daha beteri vardır. Onun için şartlar ne olursa olsun Allah’a şükretmek lazım, isyan etmemek lazım. Çünkü dün bunu daha kötüsü var mıydı? Vardı. Buna yetinmek lazım. Yoksa iki defa aynı yerden Emre’nin ayağı kırıldı. Üçüncü Muslera’nın. Bu sayabiliriz. Bunlar hayat içinde olan şeyler. Bunların daha ağırları, kötüleri, bizi üzecek sarsacak hadiseler olabilir miydi. Çok şükür olmadı. Olan ile savaş vereceğiz. Ben hayatım boyunca öyle davrandım. Kendi başıma gelenlerde de, ailemin sıkıntılarında da kendi oyuncularım veya başka oyuncular içinde aynı şeyi düşündüm. Şükretmek lazım. Mevcudu yenmek için bir an evvel uğraşmak lazım. Bu endişe ve kahır, moral olarak insanı kötü yerlere götürür. Onun için hep bu açından bakıyorum”

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Arkadaşları yalnız bırakmadı

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanmıştı. Omar'a destek için hastaneye ziyaretlerini sürdürüyor. Galatasaraylı futbolcular Mbaye Diagne, Ryan Donk, Futbol A Takımı İdari Direktör Yardımcısı Hakan Balta, Yardımcı Antrenör Selçuk İnan ve Fatih Karagümrük'te oynayan Jimmy Durmaz, 29 yaşındaki futbolcuyu ziyaret etmek için hastaneye geldi.

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“Ayıptır, günahtır”

Ayrıca Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, olay sonrası Omar’ın fotoğraflarının sosyal medyaya servis edilmesini eleştirirken şu ifadeleri kullandı:

“Hepimiz çok üzüldük. Ama bir şey söylemek istiyorum: Sitenin ambulansından bir kişi, Omar'ın başına gelen bu talihsiz kazayı sosyal medyada paylaşıyor. Ayıptır, günahtır. Bu insanın 3 tane çocuğu vardır, Galatasaray'ın 30 milyon taraftarı var. Dostları vardır, ailesi vardır. Nasıl bir vicdan bu? Ayıp değil mi, günah değil mi? Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Hem kulüp olarak hem Omar'ın şahsı ve ailesi olarak. Bu kadar olamaz. Yazıktır. Biz olayı duyar duymaz, başta Fatih hocam olmak üzere ben ve tüm arkadaşlarımız buraya geldik. Tüm insanlar televizyonun başında merak ediyorlar. Sosyal medyaya bakıyoruz, fotoğraf servis ediliyor. Çok üzüldüm.”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yaralı futbolcusu Omar'ı hastanede ziyaret etti. Cengiz, “Üzücü bir olay. Bu geçen yılda kalan bir olay olsun. Bu berbat 2020'ye ait olsun. Morali iyi. Bir darbe almış. Çocuklar yanında yok. Çocukları korumak için olmuş bu olay. Omar'ın gözündeki durum için 1-2 hafta beklemek lazım” dedi.

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